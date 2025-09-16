Inflazione a Udine: ad agosto spesa più cara, ma calano le bollette

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La curva dell’inflazione, seppure senza picchi, continua lievemente a salire. I prezzi al consumo rilevati dall’Ufficio statistiche del Comune di Udine ad agosto segnano un aumento dello 0,2% rispetto a luglio e dell’1,9% negli ultimi 12 mesi. Dati in linea con il trend di del mese precedente

Quanto al carrello della spesa, rispetto a luglio si paga leggermente di più per carne, pesce, formaggi, latte, uova e verdura, mentre la frutta segna una decisa franata: -4,1%. Stabile il pane. Circa le bevande, caffè e the continuano a crescere (+1,6%), così come il vino (+0,5%); di contro calano lievemente i prezzi di birra, acqua e succhi di frutta (-0,4%). Invariati i tabacchi.

Calano in generale le spese per l’abitazione: acqua, elettricità e combustibili segnano un – 1,1% rispetto a luglio e – 1,4% nel confronto con agosto 2024. A trainare l’inflazione anche i servizi di ristorazione + 1,8% su base congiunturale e +6,1 su base tendenziale.

I costi per la salute sono in linea con il mese precedente, mentre sono aumentati – in concomitanza con le ferie estive – i trasporti aereo (+12,9%) e marittimo (+28%).