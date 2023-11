L’inflazione frena anche in Fvg, record a Udine

Frena l’inflazione anche in Friuli Venezia Giulia, con il record di Udine che a ottobre, rispetto al mese precedente, non ha fatto registrare alcuna variazione nell’indice generale dei prezzi al consumo; in un anno, rispetto a ottobre 2022, l’aumento è stato del +1,7%.

Meno bene a Trieste, dove l’aumento mensile è stato dello 0,1% mentre quello annuale è stato del +2,4%, valori comunque nettamente inferiori a quelli dei mesi precedenti.

Nel dettaglio, a Udine, nel mese di ottobre sono diminuiti i prezzi di Comunicazioni (-1,1%), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,6%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (-0,5%). In aumento invece, Istruzione (+1,8%), Abbigliamento e calzature (+0,6%), Servizi sanitari e spese per la salute (+1,4%). Nell’anno, sono scesi i prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-19,4%) e Comunicazioni (-0,9%). Le altre voci registrano tutte un aumento: Servizi ricettivi e di ristorazione (+6,2%), Trasporti (+5,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,7%).

A Trieste, in un mese sono diminuiti i valori relativi a Comunicazioni (-1,1), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,5%), Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,3%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%). Prezzi invariati invece per Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, Bevande alcoliche e tabacchi, Abbigliamento e calzature. In aumento Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9%) e Istruzione (+0,7%). In un anno Abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono diminuiti del segna -18,9%. In calo anche le Comunicazioni (-0,9%). La crescita più alta è stata registrata dai Servizi ricettivi e di ristorazione (+7,9%), seguiti da Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+7,2%), Trasporti (+6,8%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (+5,8%).