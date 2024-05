Inflazione dell’1,1% in Fvg nell’ultimo anno, peggio solo Veneto, Campania e Toscana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I residenti del Friuli Venezia Giulia sono stati tra i più colpiti d’Italia dal caro vita nel corso dell’ultimo anno con un +1,1% di inflazione. Solo Veneto, Campania e Toscana hanno avuto percentuali di rincaro maggiori, di 0.2 punti percentuali la regione a noi confinante, di 0.1 le altre due. A dirlo è l’ufficio studi della Cgia di Mestre. Il dato incoraggiante è che tra aprile 2023 e lo stesso mese dell’anno precedente le cose erano andate decisamente peggio con un aumento dell’inflazione in regione addirittura del 7,7 per cento. La provincia che ha sofferto di più in Friuli Venezia Giulia negli ultimi dodici mesi è Trieste con un +1,6 percentuale: seguono Pordenone con il +1,3 per cento, Gorizia con il +1,1 per cento e Udine con il +0,7 per cento. Decisamente migliorato è soprattutto il dato del capoluogo friulano, che nei dodici mesi precedenti aveva registrato un aumento dell’inflazione del 7.8%.