Inflazione stabile a giugno a Udine e Trieste

L'altalena dell'inflazione si è fermata. I dati di giugno, per Udine e Trieste, restano pressoché stabili rispetto al mese precedente. Nel capoluogo friulano il tasso congiunturale segna un lievissimo aumento 0,1% mentre quello tendenziale, rispetto a un anno fa è del più 0,8. Più marcato il rialzo a Trieste, +0,2 su maggio e più1,6 rispetto a giugno 2023. A Udine il rincaro è trainato dai servizi ricettivi e di ristorazione, più 1,1% compensato da un calo dei prodotti alimentari e dei trasporti – 0,7 e -0,6%.

Netto il crollo dei costi energetici, che in un anno sono scesi del 6,9%, il che consente alle famiglie di alleggerire i costi per l’abitazione. Un taglio sostanzioso arriva anche sul fronte delle comunicazioni – telefonia in primis – che negli ultimi 12 mesi hanno visto una riduzione del 4,8%, con una piccola risalita 0,3% rispetto a maggio

Stabili nel confronti sul mese precedente i costi per spettacoli e cultura, che aumentano invece dell’1,5% se paragonati a quelli di un anno fa.