Informest: Zilli, leva strategica per crescita e internazionalizzazione

“Informest è una delle leve strategiche più importanti per promuovere lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e delle sue imprese nei processi di internazionalizzazione verso l’Europa centro-orientale e sud-orientale. Inoltre, il suo ruolo svolto nell’ambito della cabina di regia del Pnrr e il sostegno a Go!2025 pongono questo ente al centro dei percorsi di crescita dei nostri territori”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine dell’assemblea ordinaria di Informest nel corso della quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2024, esprimendo un convinto plauso per l’attività svolta nel corso dell’anno precedente. Zilli ha rimarcato con soddisfazione il risultato del pareggio di bilancio, raggiunto grazie all’impiego mirato del fondo di dotazione per coprire i costi di funzionamento non sostenuti da contributi progettuali.

“L’esercizio 2024 si distingue come uno dei migliori degli ultimi anni in termini di utilizzo efficace e sostenibile del fondo, con un valore pari a 341.599 euro, inferiore rispetto al dato del 2023 e a quanto preventivato ed autorizzato dall’Assemblea degli Associati con l’approvazione del Bilancio preventivo 2024. Questa cifra risulta inoltre essere quella più bassa degli ultimi dieci anni di attività, segno di una governance solida e coerente con gli obiettivi strategici”. Informest, ha ricordato ancora l’assessore, rappresenta da anni un riferimento per il sistema territoriale del Nord Est, non solo per la capacità di creare relazioni transfrontaliere e partenariati operativi, ma anche per il ruolo concreto svolto nei grandi progetti strategici. “L’ente ha fornito un contributo altamente qualificato all’interno della cabina di regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rafforzando la capacità della Regione di cogliere le opportunità legate ai finanziamenti europei. Si tratta di un lavoro prezioso – ha aggiunto Zilli – che unisce competenza, visione internazionale e capacità operativa, rafforzando la posizione del Friuli Venezia Giulia come snodo di relazioni economiche e istituzionali”.

Un altro fronte su cui, per l’esponente dell’esecutivo, Informest si è dimostrato determinante, è quello delle iniziative legate a GO!2025. “Il supporto fornito – ha spiegato Zilli – ha contribuito a rafforzare il profilo internazionale del progetto, confermando l’ente come soggetto tecnico di assoluto rilievo per quanto riguarda il coordinamento tecnico-amministrativo delle attività transfrontaliere e il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra Italia e Slovenia. Grazie alla sua consolidata esperienza nei programmi europei e alla conoscenza dei contesti locali, Informest funge da facilitatore tra enti pubblici, operatori culturali e partner progettuali, contribuendo a valorizzare le potenzialità del territorio e a garantire l’efficace attuazione delle iniziative connesse all’evento”. “Un ringraziamento sentito va quindi al presidente Davide Lepori, al direttore Graziano Lorenzon e a tutto il personale di Informest – ha concluso Zilli – per il contributo concreto che continuano a offrire alla Regione e al suo tessuto economico, in un’ottica di crescita condivisa, innovazione e apertura internazionale”.