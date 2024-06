Infortuni sul lavoro, più controlli a campione nei cantieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più controlli, a campione, negli ambienti di lavoro. E’ questa la risposta del Dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale contro il crescente numero di infortuni, specie in edilizia. Superbonus e danni da maltempo hanno generato situazioni spesso gravi per l’incolumità dei lavoratori.

Per Claudia D’Alessandro, direttrice del Dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, non ci sono dubbi: l’edilizia è, a tutti gli effetti, il comparto dove in assoluto si verificano più infortuni – anche gravi – sul lavoro. I controlli nei cantieri sono aumentati e questo tipo di attività proseguirà a spron battuto.