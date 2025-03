Infortuni sul lavoro e malattie professionali: impennata di casi tra le donne

Aumentano gli infortuni sul lavoro delle donne. Secondo i dati Inail, rielaborati dall’Anmil, in Friuli Venezia Giulia la situazione è preoccupante: in un solo anno l’incremento è stato del 2,3 per cento. Si è passati da 5mila e 895 incidenti sul luogo di lavoro o nel tragitto casa lavoro del 2023 a 6mila e 32 dell’anno scorso.

La percentuale di donne infortunate è più alta della percentuale assoluta, pari allo 0,5 per cento. Infatti su 15.818 incidenti denunciati, 6.032 riguardano le donne. Il dato è allarmante perché le donne stesse, percentualmente, tendono a svolgere lavori meno pericolosi rispetto agli uomini.

Non solo. Preoccupa anche l’aumento di casi di malattie professionali: dal 2023 al 2024 è stato registrato un aumento del 12,8 per cento.

Un quadro poco confortante, che è stato analizzato oggi a Pordenone nel corso dell’incontro “La condizione della donna infortunata nella società” organizzato dall’Anmil provinciale.

A portare la loro testimonianza personale sono state Sina e Daniela.