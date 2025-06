Infrastrutture al centro dell’incontro in Confindustria tra Pozzo e Amirante

I progetti infrastrutturali, che gli industriali friulani considerano strategici per il futuro della regione, sono stati al centro dell’incontro, tenutosi questo pomeriggio a Palazzo Torriani, tra il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, e l’assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Cristina Amirante.

“Servono infrastrutture moderne per sostenere le imprese già insediate, attrarre nuovi investimenti e creare ulteriore occupazione” – ha detto Pozzo. L’attenzione si è concentrata in particolare sul completamento della tangenziale sud di Udine e della Cimpello-Gemona-Sequals, il rilancio di Porto Nogaro e l’ipotesi di un traforo al Passo di Monte Croce carnico.

“I tempi della burocrazia possono essere lunghi” – ha spiegato Amirante – “ma la Regione sta facendo la propria parte e compiendo passi in avanti su tutti i nodi infrastrutturali indicati dagli industriali friulani”.