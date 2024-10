Infrastrutture: Amirante, 245 mln investiti per ciclabilità Fvg

“Gli Stati generali sono una delle azioni previste dalla LR 8/2018 sulla ciclabilità per giungere ad una partecipazione sia su aspetti di pianificazione che gestionali inerenti la rete ciclabile regionale. Un momento di coinvolgimento a favore di tutte le categorie di utenti, siano essi lavoratori, studenti, turisti, sportivi, associazioni, che ogni giorno beneficiano della rete di ciclovie. Una rete su cui la Regione, tra fondi europei e propri, sta investendo 245 milioni di euro, prevalentemente a rafforzamento dell’infrastruttura”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante intervenendo oggi agli Stati generali sulla mobilità ciclistica che si sono svolti nell’auditorium Comelli della sede della Regione a Udine. L’evento è stato articolato in una serie di interventi sul tema della promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

“Ci sono molti livelli gestionali che si intrecciano perché le opere sono in capo a StradeFvg, che sta svolgendo un ottimo lavoro, a PromoTurimsoFVG, per la parte promozionale, a Comuni, Edr, Comunità collinari e di montagna per la realizzazione e manutenzione di alcune opere – ha sottolineato Amirante -; è evidente che dobbiamo trovare forme di condivisione per rendere efficace l’azione di tutti”. Dei 245 milioni di euro di investimenti programmati a partire dal 2018, 176 milioni riguardano la rete ciclabile di interesse regionale (Recir) mentre 69 le ciclovie di livello comunale e sovracomunale. Tra le ciclabili europee vi è, oltre all’Alpe Adria che registra un elevato interesse turistico ormai consolidato, la nuova Trilive – Trieste Lignano Venezia, segnalata come FVG2, su cui sono previsti quattro interventi infrastrutturali per oltre 45 milioni di euro di cui la metà garantita da fondi Pnrr, su un tracciato di 69 chilometri. L’altra ciclabile su cui la Regione sta investendo è la Casarsa – Pinzano (13 milioni di euro per 25 chilometri).

“Oltre a ciò, stiamo lavorando anche – in collaborazione con i Consorzi industriali e le istituzioni scolastiche – per favorire la costituzione di pacchetti di servizio per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Un’altra direttrice operativa riguarda l’intermodalità e la realizzazione di poli intermodali primari e secondari, in stretta sinergia con rete ferroviaria italiana (Rfi). Si tratta di snodi fondamentali per giungere ad una reale mobilità sostenibile combinata tra mezzi pubblici e due ruote” ha concluso l’assessore. L’iniziativa degli Stati generali è incardinata sotto la Macrostrategia Eusair nel quadro delle attività del progetto Interreg VI A Italia-Croazia “Cyros” che promuove la mobilità sostenibile transfrontaliera e mira allo sviluppo della ciclovia turistica adriatico-ionica Adrioncycleroute (che è un progetto “bandiera” della Macrostrategia Eusair) a cui la Regione sta attivamente lavorando da diversi anni.