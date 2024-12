Infrastrutture: Amirante, accordo con Rfi su cavalcaferrovia Cormons

“Attraverso l’accordo che è stato raggiunto tra Regione, Comune di Cormons e Rfi Spa si supera il contenzioso legale che era in essere tra più enti e si può così procedere alla realizzazione del cavalcaferrovia di Cormons che è fondamentale per la viabilità, non solo comunale ma anche di interesse per i collegamenti regionali, e che ormai da tempo è stato chiuso per motivi strutturali. La progettazione e la ricostruzione dell’opera, in capo a Rfi Spa, saranno cofinanziate dalla Regione che ha già stanziato 2 milioni di euro”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine della presentazione dell’Accordo – che a breve sarà siglato tra Regione Fvg, Comune di Cormons e Rete ferroviaria italiana Spa che oggi hanno condiviso l’approvazione dello schema – per la progettazione delle opere relative alla costruzione del cavalcaferrovia di via Judrio in Comune di Cormons.

L’intesa – che consente di evitare il contenzioso giudiziario sull’opera tra Comune di Cormons e Rfi Spa – definisce gli impegni tra le parti al fine del completamento del Piano di fattibilità tecnico-economica, preliminare alla fase progettuale dell’opera, che determinerà i costi complessivi e il cronoprogramma. Entro sei mesi dalla sottoscrizione di questa intesa sarà siglato un successivo Accordo attuativo.

“Nel frattempo – ha proseguito Amirante – sarà attuata la fase progettuale per poi stabilire le necessità tecniche e finanziarie per arrivare, presumibilmente nella prima parte del 2026, alla demolizione del vecchio manufatto e alla ricostruzione della nuova opera. La Regione – ha ricordato l’esponente della Giunta – ha già allocato nell’assestamento di bilancio estivo la somma di 2 milioni di euro a favore dell’infrastruttura viaria. L’ulteriore impegno finanziario da parte dell’Amministrazione regionale sarà definito solo dopo il Piano di fattibilità tecnico-economica”.

Rfi Spa – secondo quanto stabilito dell’accordo – si rende disponibile alla redazione del progetto preliminare; inoltre vi è una disponibilità anche al finanziamento della progettazione esecutiva e alla realizzazione dell’opera, attraverso uno stanziamento di 2,8 milioni di euro.

Alla riunione, oltre all’assessore Amirante con la Direzione centrale Infrastrutture, erano presenti i vertici di Rete ferroviaria italiana spa e il sindaco di Cormons, Roberto Falcaro, che ha espresso la soddisfazione per il risultato raggiunto e per la collaborazione tra le istituzioni.