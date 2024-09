Infrastrutture: Amirante, modifica per Campus scolastico Gorizia

“Alla luce delle innovazioni contenute nella riforma della scuola 2024 e degli approfondimenti sviluppati da Edr Gorizia relativamente alla capienza complessiva e ai costi di costruzione del Campus scolastico di Gorizia nell’area dell’ex ospedale, emerge come la scelta più idonea, anche rispetto agli sviluppi futuri del polo, sia quella di realizzare gli spazi destinati a ospitare l’Isis Galilei come primo edificio scolastico del complesso anziché il liceo scientifico Slataper”. E’ quanto sostiene l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – di concerto con l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen – dopo aver condiviso una generalità con la Giunta regionale che prevede la modifica del percorso che porterà all’iter di progettazione del futuro Campus scolastico di Gorizia.

“Conseguentemente – ha aggiunto Amirante – si è deciso di dare disposizione alla Direzione centrale infrastrutture della Regione di valutare e di procedere con uno studio, di fatto un masterplan, per la rigenerazione urbana del sito che è attualmente sede dell’Isis Galilei e che sarà dismesso”. Il futuro Campus nasce nell’ottica di un progetto complessivo – previsto già dal 2021 – di rigenerazione urbana che comprende, oltre al trasferimento dei due istituti, anche la realizzazione di spazi di connessione, di una palestra, di una mensa, della biblioteca dell’auditorium e dei relativi spazi esterni, in parte già finanziati con un contributo regionale di circa 10 milioni deciso nel novembre del 2023.

“Per la realizzazione dell’intervento di costruzione di un edificio scolastico Zeb (a quasi zero impatto ambientale) e antisismico nell’ambito del futuro Campus – ha precisato l’assessore alle Infrastrutture – è inoltre già previsto un finanziamento europeo Pr Fesr destinato all’Edr di Gorizia. Rispetto all’ipotesi iniziale, la collocazione dell’Isis Galilei come primo insediamento in luogo del liceo Slataper comporta un aumento dei costi stimabile in 3 milioni. Pertanto – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo regionale responsabile delle Infrastrutture – sarà necessario procedere con la revisione del piano finanziario del Pr Fers 2021-2027 al fine di garantire la specifica copertura della spesa”.