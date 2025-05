Infrastrutture: arena Sacile sarà fiore all’occhiello città

“Come Regione sosteniamo con piacere progetti che, oltre a promuovere la capacità delle aziende del territorio di realizzare prodotti di eccellenza, favoriscono l’inserimento in percorsi ricchi di opportunità come quello di Pordenone capitale italiana della Cultura 2027. La nuova Arena di Sacile sarà messa a disposizione di un’area che fa della musica un fiore all’occhiello e arricchirà il patrimonio urbano della città”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ieri sera a Sacile ha partecipato alla presentazione del progetto Arena “Musicae”, la struttura che sarà realizzata con fondi regionali (termine dei lavori previsto per metà giugno 2025) per ospitare concerti ed eventi musicali in vista di Pordenone capitale italiana della Cultura 2027.

L’incontro si è svolto nello showroom dell’azienda Itlas, specializzata nel settore legno-arredo e incaricata della costruzione dell’Arena. Amirante ha portato il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil e dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che hanno sostenuto l’avvio del progetto e la futura organizzazione degli eventi culturali. L’arena sarà realizzata ex novo in legno autoctono e porterà anche la denominazione di “Padiglione sonoro”. La sua pianta richiamerà infatti la forma di un pianoforte, sottolineando così l’importanza di questo strumento per Sacile dove ha sede un fiorente e articolato sistema di produzione culturale e musicale. L’impiego del legno permetterà di costruire una camera acustica ideale per gli interpreti e per il pubblico.

L’intervento si lega al il progetto artistico “Armoniosi Loci”, già titolare di un finanziamento ottenuto dalla Regione per la realizzazione delle attività musicali e culturali nell’Arena. Il programma di eventi e spettacoli da realizzarsi nell’Arena/Padiglione musicale può già contare sulla partnership che coinvolge i Comuni di Sacile e Tarvisio, scelte per saggiare diverse tipologie di “dialogo armonico” tra musica, “luogo” sonoro e “luogo” urbano o naturalistico. Previsto un calendario di 10-15 eventi per ciascuna location, principalmente dedicati alla musica, ma anche affiancati da altre proposte artistiche destinate a bambini e famiglie. Come ha evidenziato l’assessore, “all’innovatività del progetto architettonico si affianca la dinamicità delle iniziative culturali a esso collegate. Un ponte tra diverse aree della nostra regione in grado di unire cultura e paesaggio”.