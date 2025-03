Infrastrutture: risorse a 73 Comuni per censimento 770 ponti

“Negli ultimi anni la Regione ha già approvato due misure destinate al censimento e alla verifica della staticità e della resistenza di ponti e viadotti che, secondo il Decreto ministeriale 204 del 2022, devono presentare una luce complessiva superiore ai 6 metri. I Comuni beneficiari del primo contributo sono 73 per un totale di 770 ponti e 1167 campate per un totale di quasi 316mila euro. In tutto le domande sono state 97. Per 19 Comuni non è stato possibile procedere all’erogazione delle risorse per mancanza di fondi sull’annualità 2024, mentre 5 hanno rinunciato a seguito di richieste integrazioni da parte degli uffici regionali”. Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante rispondendo a una interrogazione sul tema. “Per quanto concerne le 19 amministrazioni locali non ancora finanziate – ha specificato Amirante – stiamo vagliando la disponibilità di risorse per coprire anche queste richieste”. “Bisogna però sottolineare che alcuni Comuni possono aver proceduto in autonomia al censimento con fondi propri senza passare attraverso l’iter proposto dalla Regione. Per questo motivo – ha aggiunto l’assessore – attualmente non siamo ancora a conoscenza del numero complessivo di ponti censiti in tutto il Friuli Venezia Giulia”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato inoltre che gli interventi non si sono esauriti con il primo contributo. “Nell’ultimo assestamento di bilancio – ha precisato Amirante – abbiamo stanziato ulteriori 2 milioni di euro per completare il censimento e la verifica dei ponti”. “Nell’erogazione delle risorse a disposizione – ha detto l’assessore – sarà tenuta in considerazione l’importanza dell’itinerario su cui si trova il ponte, il volume del traffico giornaliero medio, il passaggio di veicoli pesanti e la presenza o meno percorsi alternativi”. Nel corso del suo intervento Amirante ha ricordato che al momento solo due Comuni hanno avanzato delle richieste formali: Gorizia per interventi di manutenzione straordinaria per cinque ponti e viadotti e Trieste che ha già attenuto nel 2023 un finanziamento di 4,5 milioni di euro per i ponti “Bianco” e “Verde” sulle Rive e per quello di via Brigata Casale.

“Non meno importanti – ha puntualizzato l’assessore – sono inoltre i contributi erogati ai Comuni colpiti dalla tempesta Vaia ai sensi della legge regionale 13 del 2021 per la realizzazione di verifiche strutturali di ponti e passerelle ciclabili e pedonali”. “Oltre a promuovere la classificazione e l’adesione all’iter procedurale proposto dalla Regione, compito di questa Amministrazione – ha concluso Amirante – è anche quello di invitare i Comuni a segnalare – laddove siano già in possesso di verifiche che mettano in luce alcune criticità – quali siano le reali necessità per individuare, in vista dell’assestamento estivo, le risorse necessarie per mettere in sicurezza questi importanti manufatti”.