“Questi forum hanno cercato di fare ordine, di definire una scala di priorità che il territorio sente come autentiche esigenze e che nel contempo siano totalmente compatibili con quelle di carattere nazionale”. Così Paolo Possamai, direttore editoriale del Gruppo NEM, a margine del Forum Infrastrutture Nordest ospitato oggi a Roma. “Parlo – ha aggiunto – della dorsale del Brennero, del completamento della ferrovia ad alta velocità Transpadana. E’ un tema di competitività del Paese”. Possamai ha poi sottolineato come quest’area del Paese generi al momento il 15% dell’export totale. “Occorrono delle vie che ci permettano di avere relazioni con il mondo” ha precisato.

“Il Nord-Est è un’area fondamentale e per poter sviluppare tutte le nostre potenzialità abbiamo bisogno di una rete infrastrutturale adeguata” ha aggiunto Enrico Marchi, presidente del Gruppo NEM, il quale ha evidenziato alcune criticità, partendo da disponibilità delle risorse, identificazione delle priorità e tempistiche. “Un’infrastruttura che viene realizzata dopo 20 anni – ha affermato – non è solo un costo maggiore per la comunità, ma è anche un’occasione di sviluppo perduta”.

Quanto al ruolo del Gruppo NEM, Marchi ha dichiarato: “Non vogliamo solo essere i cronisti del territorio. Noi vogliamo essere la voce del nostro territorio, essere gli interpreti delle esigenze, dei problemi, delle opportunità”.

Un ruolo, quest’ultimo, riconosciuto ed evidenziato da Antonio De Poli, senatore Questore della Repubblica Italiana. “Dobbiamo fare un ringraziamento al Gruppo NEM – ha detto – perché è riuscito a fare da federatore in un momento in cui c’è disgregazione. Ha messo assieme tre Regioni, quelle del Nord Est, per parlare di infrastrutture. Che significa parlare di Infrastrutture non solo del Nord, ma di tutta l’Italia”.