Ingegneria industriale per l’energia: a Pordenone il corso UniUd per le aziende

E' uno degli ultimi corsi di laurea avviati dall'Università di Udine a Pordenone ma già guarda al futuro. Si tratta di Ingegneria industriale per l'energia, al secondo anno, che prepara gli studenti in un campo chiave per territorio e aziende.

Obiettivo rendere il corso, magistrale, in pochi anni. Il corso i interseca anche con una serie di progetti a promuovere la cultura della sostenibilità energetica ideati dagli studenti del corso e sviluppati all’interno del protocollo d’intesa che il GSE e il Comune di Pordenone hanno sottoscritto lo scorso maggio a Roma.