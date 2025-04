Innovation Gateway Trieste-Osaka: UNIDO e la Regione volano in Giappone con aziende italiane

È in partenza alla volta del Giappone la delegazione imprenditoriale italiana organizzata e guidata da UNIDO ITPO Italy – l’Ufficio Italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale – con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto “Innovation Gateway Trieste-Osaka 2025”.

L’obiettivo del progetto è quello di creare partenariati globali e reti internazionali, oltre che promuovere l’ecosistema industriale della Regione FVG, per uno sviluppo inclusivo e sostenibile in linea con il mandato di UNIDO, favorendo l’innovazione e nuove sinergie sul piano internazionale in occasione di Expo 2025 Osaka.

Dal 21 al 25 aprile 2025, le 5 aziende selezionate e lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese (SPRINT) provenienti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prenderanno parte a vari incontri istituzionali ed eventi business con controparti locali in diverse città del Giappone, tra cui Osaka e Tokyo, anche in vista della loro partecipazione a Yokohama Connéct .

Le aziende italiane e internazionali, interessate ad incontrare la delegazione e le controparti giapponesi, per maggiori informazioni possono visitare l’apposita pagina web o contattare l’indirizzo mail [email protected].