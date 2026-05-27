Innovation Week 2026, al centro ci sono innovazione e collaborazione

E’ stata una giornata inaugurale intensa, caratterizzata da un forte coinvolgimento delle autorità e da un dialogo concreto sul futuro della filiera dello stampaggio a iniezione plastica.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Lorena Zambon, Amministratore delegato di EPS, che ha sottolineato come l’Innovation Week rappresenti “un investimento sul futuro della nostra filiera, un luogo dove visione e competenze si incontrano per generare nuove opportunità”. Nel suo intervento, Zambon ha evidenziato le tre direttrici che guideranno l’intera manifestazione in corso a Chions, che terminerà venerdì 29 maggio: innovazione condivisa, tecnologie e materiali di nuova generazione, connessione con il territorio e le nuove generazioni.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali. Tra loro Laura Doro, sindaco di Chions, che ha ribadito il valore del legame tra EPS e la comunità locale, sottolineando come la presenza dell’azienda rappresenti un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio; Francesco Raggiotto, Delegato del Rettore dell’Università di Udine, ha posto l’accento sulla collaborazione tra università e impresa come leva per formare nuove competenze e rispondere alle esigenze del mercato; Alessandro Ciriani, eurodeputato, ha offerto una visione europea sulle opportunità legate alla transizione tecnologica e alla sostenibilità, richiamando l’importanza di iniziative che rafforzano la competitività del sistema produttivo italiano.

La prima giornata è proseguita con le sessioni di lavoro tecniche e le visite guidate agli stabilimenti EPS, durante le quali sia le istituzioni sia le aziende partecipanti hanno potuto conoscere da vicino processi, tecnologie e applicazioni sviluppate per la costruzione stampi, lo stampaggio ad iniezione plastica e la costruzione di piedini livellatori e componenti per l’horeca. Le sessioni in aula hanno consentito di approfondire casi di scuola e approfondimenti su plastiche e gomme innovative, soluzioni antibatteriche, finiture estetiche avanzate e le nuove frontiere della stampa 3D.

L’Innovation Week continuerà domani e si concluderà venerdì 29 maggio con Generazione Futuro, un pomeriggio dedicato alle scuole e agli studenti del territorio, con laboratori, visite e uno sportello dedicato a stage e opportunità professionali.