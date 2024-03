Innovazione: Fedriga, confronto con Google per progetti Ict

“L’incontro con Google ci ha permesso di intessere relazioni a sostegno delle startup della nostra regione ma anche di valutare assieme possibili progetti da portare avanti in collaborazione con la pubblica amministrazione al fine di garantire sempre migliori e più efficienti servizi a favore dei nostri cittadini”. Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro con alcuni rappresentanti di Google a Londra, nell’ambito della missione in corso nella capitale britannica che vede presente il sistema del Friuli Venezia Giulia e alcune delle sue start up in fiera per la 5.

Edizione dello Smau. Nell’edificio di Buckingham Palace road, il massimo esponente dell’esecutivo ha illustrato le potenzialità del territorio regionale, caratterizzato per la presenta di un florido ecosistema della ricerca e dell’istruzione, che potrebbe essere terreno fertile per una collaborazione con il colosso mondiale della trasformazione digitale.

“Google – ha detto Fedriga – rappresenta un’opportunità non solo per il Fvg ma per l’intero sistema Italia. Dal colloquio di oggi è emerso che le nostre startup possono trovare importanti occasioni di collaborazione con questa importante realtà internazionale, visti i loro programmi a supporto di aziende fortemente innovative. Faremo quindi in modo di approfondire le possibilità di collaborazione, supportando lo scambio di informazioni tra le nostre startup e quelle che Google riterrà meritevoli di supporto. Inoltre ci sono anche progetti che l’azienda di trasformazione digitale sta portando avanti con le pubbliche amministrazioni; anche in questo caso abbiamo illustrato le nostre attività, con l’intento di sviluppare iniziative comuni che possano essere utili per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini”.