Innovazione terapeutica: Fvg modello nazionale

Nel panorama Nazionale la regione Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di essere un benchmark nazionale per la sua capacità di accogliere e dare rapido accesso all’innovazione, riducendo i tempi di ogni passaggio del processo di acquisizione e dando così dimostrazione di estrema attenzione ai bisogni dei propri cittadini.

Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL MODELLO DI ACCESSO ALL’INNOVAZIONE TERAPEUTICA IN REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso da Motore Sanità.

Oltre a ciò la regione, pur non accedendo al fondo nazionale farmaci innovativi, con proprie risorse ha deciso di affrontare il tema della sostenibilità di questi confermando per il secondo anno l’istituzione di un nuovo fondo dedicato e ulteriormente implementato. In poche parole un modello da esportare per ogni regione Italiana, a cui dare ampia visibilità.

MODELLO DI RIFERIMENTO

“Fino ad ora il sistema ha tenuto, ma oggi dobbiamo rivedere alcuni passaggi organizzativi e dobbiamo tenere conto dell’equilibrio economico del sistema”, ha detto in apertura dei lavori Carlo Bolzonello,Presidente III Commissione Sanità Regione Friuli Venezia Giulia. “Il FVG è sempre stato un modello di riferimento anche per le altre regioni e per far fronte alle criticità di questo momento, a livello nazionale, metterà in campo un nuovo modo per fare salute”.

“L’innovazione è fondamentale per affrontare le grandi sfide che al momento il sistema sanità deve rispondere: una è l’appropriatezza diagnostica e l’altra è l’appropriatezza terapeutica”, aggiunge Furio Honsell,Consigliere III Commissione Sanità Regione Friuli Venezia Giulia. “Il sistema sanitario del FVG negli ultimi decenni è sempre un punto di riferimento a livello nazionale. Anche noi, certamente, dobbiamo affrontare le sfide che ci attendono. Voglio ricordare due esperienze: per quanto riguarda il diabete bene ha fatto la regione Friuli Venezia Giulia a individuare un meccanismo per poter rapidamente prendere in considerazione proposte nuove in tema di innovazione terapeutica e di metodologia. E poi ci sono segnali buoni per l’AIDS per semplificare la vita dei pazienti nella nostra Regione”.

LA QUESTIONE DEI FARMACI INNOVATIVI È FONDAMENTALE

Anche Joseph Polimeni, Direttore Generale ARCS Friuli-Venezia Giulia, conferma il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia una Regione virtuosa e visionaria. “Con alcune riflessioni”, dice Polimeni: “la quesitone dei farmaci innovativi è fondamentale, bisogna rivedere alcuni aspetti a livello normativo. Siamo sommersi da un cambio di paradigma che, nei prossimi anni, ci sconvolgerà se useremo strumenti vecchi. Occorre un cambio del contesto, delle regole, dell’approccio”.

“La Regione FVG, in modo particolare negli ultimi anni che hanno visto l’uscita sul mercato di farmaci altamente tecnologici ma anche molto costosi, ha profuso un grande impegno per garantire ai pazienti tempi di acceso molto rapidi”, continua Laura Mattioni, Direttore SOC Farmacia Centrale ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento della Salute), Udine. “Da quando un nuovo farmaco LEA viene immesso sul mercato la procedura d’acquisto viene conclusa entro 45 giorni, garantendo il diritto inalienabile dei pazienti di ricevere le migliori cure disponibili.Inoltre, con l’istituzione di un Fondo regionale dedicato alla copertura economica delle terapie innovative, ha confermato che il paziente è al centro del Servizio Sanitario Regionale.Personalmente, ritengo le scelte della mia regione di alto profilo sia dal punto di vista sanitario che etico”.

IL PARADIGMA DELLE MALATTIE RARE

“Penso che, in riferimento a quanto sin qui detto, le malattie rare possano essere un esempio per poter cambiare il sistema sanitario regionale, poiché stanno diventando un paradigma di tutto quello che serve a fare una buona sanità”, ha concluso Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare Friuli AOU Udine e coordinatore METABERN – European Reference Network For Rare Hereditary Metabolic Diseases.