Innoway, Regione e sindacati vedono la luce: bene le novità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La produzione di 170 carri nei primi 6 mesi di attività con l’obiettivo di superare i 600 entro il 2026, la messa a regime di circa 260 dipendente nel 2027 contando i 90 già assunti. Sono questi alcuni dei numeri portati da Innoway, la società del gruppo Msc subentrata nello stabilimento Wartsila di Trieste, nel corso dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, incontro calendarizzato al momento dell’accordo che ha come obiettivo il superamento della crisi industriale di Wartsila e la tutela delle maestranze. Giorgio Bobbio, neo ad di Innoway, ha parlato di un percorso positivo presentando anche gli investimenti che verranno attuati a partire dal collegamento ferroviario e di un parco fotovoltaico.

Gli assessore al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini parlano di un evidente cambio di passo da parte della società «Visto e confermato l’investimento complessivo di 100 milioni, siamo giunti alla fase cruciale della stesura del contratto di sviluppo, ma è ora necessario implementare strumenti che favoriscano una più efficace e trasparente comunicazione tra l’impresa e le maestranze».

I sindacati con Fim, Fiom, Uilm e Usb da un lato parlano di un piano ora più chiaro ma non nascondono i timori per delle criticità e i ritardi sulla conversione dello stabilimento.