Inps, valore Isee medio del Fvg tra i più alti d’Italia

In Friuli Venezia Giulia il valore Isee medio regionale delle Dichiarazioni sostitutive uniche con Isee ordinario per l’anno 2024 è tra i più alti in Italia, in linea con le altre regioni del Nord, superato solo da Trentino Alto Adige (22.002 euro) e Valle d’Aosta (20.924). Lo rende noto l’Inps che ha pubblicato il report dell’Osservatorio sulle Dsu e sull’Isee. Il valore del Fvg si attesta a 20.218 euro. In generale, secondo il report, i valori più alti si registrano nelle regioni del Nord: il Trentino Alto Adige raggiunge il valore Isee più alto a livello nazionale (22.002 euro), mentre la Liguria con 17.134 euro presenta il valore più basso tra le regioni del Nord; seguono le regioni del Centro con la Toscana che raggiunge i 19.632 euro detenendo il primato del valore più alto tra le regioni del Centro e il Lazio con 17.179 euro ultimo in classifica. Infine le regioni del Sud presentano i valori Isee più bassi: l’Abruzzo con 16.777 euro è la regione meridionale con i valori più alti, mentre la Calabria con 12.140 euro presenta il valore più basso a livello nazionale.