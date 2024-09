L’insegna della Banca di Udine in viale Tricesimo può restare al suo posto

La grande insegna della Banca di Udine in viale Tricesimo può restare al suo posto. Dopo il Tar del Friuli Venezia Giulia, lo afferma anche il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso del Comune di Udine contro la sentenza del giudice amministrativo regionale. Tutto nasce nel 2020, quando Palazzo D’Aronco ordina all’istituto di credito di rimuovere l’insegna perché il nuovo regolamento comunale vieta le insegne di esercizio a stendardo sulla sommità degli edifici. La banca, difesa dall’avvocato Paolo Persello, ricorre al Tar regionale, che le dà ragione: non si tratta di insegna di esercizio, ma pubblicitaria e non ricade nel caso contemplato dal regolamento. Una tesi riaffermata anche dal massimo giudice amministrativo, al quale il Comune di Udine si era appellato.