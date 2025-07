Insegna Generali collassata, Donnet: “Ci sono sempre rischi”

E’ stato consegnato ieri nella sede del Mib Trieste School of Management il diploma MBA honoris Causa a Philippe Donnet. L’amministratore delegato del Gruppo Generali è stato premiato per la sua leadership esemplare e per i risultati raggiunti non solo nel mercato assicurativo ma anche per le strategie che hanno posto la sostenibilità al centro di ogni decisione organizzativa. Donnet non si è sottratto alle domande sull’insegna Generali collassata nella Torre Hadid di Milano. “Ci sono sempre rischi, anche per una compagnia di assicurazioni”, ha spiegato l’amministratore delegato. “L’importante è essere assicurati sempre molto bene”.