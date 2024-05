Instant-Day, a Latisana la giornata dell’istante

“Latisana è, oggi, capitale della tecnologia e dell’innovazione nel mondo del lavoro” Maddalena Spagnolo, consigliere del Gruppo Lega FVG ha portato i saluti istituzionali al convegno di METAL 5.0 dedicato a WhatsApp e Instant Messaging: Dispositivi per la Formazione e il Lavoro.

“Le tematiche che i ragazzi affronteranno sono imprescindibili nel mondo del lavoro già oggi, domani lo saranno ancora di più. Il tema della messaggistica istantanea applicata al mondo del lavoro è, per altro, un tema innovativo che arriva nelle scuole per la prima volta e il fatto che sia trattato proprio a Latisana è per noi motivo di orgoglio” spiega Spagnolo.

“Il ciclo di incontri METAL 5.0, road show – digital academy ideato e promosso da Mill’s per affrontare i temi dell’occupazione e della formazione, offre agli studenti la grande opportunità di approfondire tematiche, dal marketing all’innovazione tecnologica, che saranno fondamentali nel loro futuro. Si tratta di opportunità che la Regione ha voluto sostenere e rientrano perfettamente negli investimenti che stiamo facendo in questi anni per formare gli studenti e prepararli al mondo del lavoro” conclude l’esponente del Carroccio che ha voluto ringraziare “la dirigente scolastica e il corpo docenti che hanno reso possibile l’evento e i relatori che porteranno le loro esperienze ai ragazzi del ISIS Mattei”.