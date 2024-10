Intelligenza artificiale, siglato a Trieste un memorandum tra CSAIA e ICGEB

“Il protocollo d’intesa tra il CSAIA e ICGEB – sottolinea il presidente di CSAIA, professor Pier Paolo Maria Menchetti – include diversi aspetti chiave, per contribuire a innovazioni significative nel campo della biotecnologia e dell’intelligenza artificiale con applicazioni che interessano la ricerca genetica, la biologia molecolare e cellulare, la biomedicina, le malattie infettive, la biotecnologia delle piante, i biocarburanti. Innanzitutto, obiettivi di Ricerca con lo sviluppo di progetti congiunti che integrino intelligenza artificiale e biotecnologie con l’identificazione di aree di applicazione dell’IA nella genomica, bioinformatica e biotecnologie. Il protocollo – conclude il professore Menchetti – riguarda anche il tema dell’Etica e delle Normative, attraverso lo sviluppo di linee guida per l’applicazione dell’IA in biotecnologia e la conformità alle normative internazionali riguardanti la ricerca biotecnologica e l’uso dell’IA.”

“Il protocollo – dichiara il direttore generale dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Lawrence Banks – vedrà coinvolto in prima persona il dottor Emanuele Buratti, coordinatore scientifico dell’Organizzazione per il settore delle malattie neurodegenerative in un quadro generale di cooperazione, per lo sviluppo di corsi di formazione, programmi di istruzione superiore e l’implementazione di questi sull’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), finalizzati all’uso dell’IA a beneficio della comunità nel campo delle scienze della vita.

CSAIA

Il Centro Studi Avanzati di Intelligenza Artificiale è nato a Roma: riunisce accademici, ricercatori, informatici, imprenditori, con l’obiettivo di sviluppare e applicare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere umano.

CSAIA, unica associazione “private sector” italiana, ha aderito alla Rome Call for AI Ethics, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, già sottoscritta dal Governo Italiano nel 2020, dalla FAO, dalla Sapienza Università di Roma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Microsoft, IBM e tante altre Istituzioni mondiali coinvolte nello studio dei sistemi di IA, con l’obiettivo di sostenere un approccio etico all’Intelligenza Artificiale. Il Centro è articolato in vari dipartimenti e osservatori, ciascuno con un proprio focus specifico. Link al sito: www.centrostudicsaia.it

ICGEB

L’ICGEB è un’organizzazione intergovernativa unica nel suo genere, nata inizialmente come progetto speciale dell’UNIDO (l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, con sede a Vienna). Autonomo dal 1994, gestisce oltre 45 laboratori all’avanguardia, a Trieste, in Italia, a Nuova Delhi, in India e a Città del Capo, in Sudafrica, e forma una rete interattiva con quasi 70 Stati membri, con operazioni allineate a quelle del Sistema delle Nazioni Unite.

Svolge un ruolo chiave nelle biotecnologie promuovendo l’eccellenza della ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico all’industria, per contribuire concretamente allo sviluppo globale sostenibile.