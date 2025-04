Si terrà sabato 5 maggio alle ore 10 in Sala Ajace l’incontro: “Internet delle cose (IOT) e gemelli digitali” Un’occasione per esplorare, con un linguaggio semplice e accessibile, l’ Internet delle cose, grazie all’intervento di Roberto Siagri, laureato in fisica, tra i fondatori della Eurotech di Amaro e attualmente amministratore delegato di Rotonium, start-up che si occupa di calcolo quantistico.

L’Internet delle cose (IoT) consiste nell’interconnessione di oggetti fisici, dotati di sensori e dispositivi intelligenti, che raccolgono e scambiano dati tramite internet. Questi dispositivi permettono il monitoraggio continuo e il controllo remoto delle condizioni ambientali o operative. Il concetto di “gemelli digitali” si sviluppa come evoluzione dell’IoT, creando repliche virtuali di oggetti fisici o sistemi complessi. I dati provenienti dai sensori IoT vengono utilizzati per aggiornare in tempo reale il modello digitale, permettendo simulazioni avanzate. I gemelli digitali consentono di analizzare comportamenti, ottimizzare prestazioni, prevedere guasti e migliorare la progettazione, offrendo vantaggi in settori come la manutenzione predittiva, la gestione delle risorse e l’innovazione industriale.L’incontro comincerà alle ore 10, con apertura della sala a partire dalle 9.30. L’evento è finanziato dal PNRR misura 1.7.2., è dedicato ai maggiorenni ed è necessario registrarsi all’ingresso con codice fiscale. Per agevolare l’accesso è consigliabile prenotare la partecipazione al seguente link: https://www.associazionelaprora.it/event/internet-delle-cose-iot-e-gemelli-digitali/