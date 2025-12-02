  • Aiello del Friuli
martedì 2 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nasce il Distretto del Cibo: rete per valorizzare territorio e agricoltura
Fvg Strade e Autostrade Alto Adriatico unite nelle analisi
Scuole: la Regione presenta gli investimenti per 500 milioni
Interporto di Pordenone, più competitività grazie a un’asta di manovra più...
Incidente mortale a Cividale, automobilista assolta dal Gup di Udine
Go!2025, è boom di visitatori stranieri: in crescita del 67%
Lignano, assegnate le prime due concessioni demaniali
Uno smottamento sul colle di via Abate Colonna, a Rosazzo di...
No al ‘politicamente corretto’, manifesto Lega in difesa delle radici cristiane
Accordo Fincantieri Sindacati sulla filiera
Economia
Allungamento dagli attuali 315 metri a 750 metri

Interporto di Pordenone, più competitività grazie a un’asta di manovra più lunga

Amirante: "Incremento dei volumi movimentati e minore utilizzo della gomma"
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Interporto di Pordenone diventa sempre più competitivo grazie a un intervento da oltre 7milioni di euro, 5 finanziati dalla Regione e 2 dall’Unione Europea, che consente l’allungamento dell’asta di manovra per l’ingresso dei treni dagli attuali 315 metri a 750 metri, in adiacenza alla linea di corsa della Rete ferroviaria italiana.

“L’adeguamento ai parametri europei – ha evidenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante – evita il taglio dei treni da 650 metri in due sezioni e permette l’ingresso diretto nel terminal. Questo significa maggiore efficienza nella gestione ferroviaria, incremento dei volumi movimentati, minore utilizzo della gomma e un contributo concreto alla sostenibilità ambientale”.

Il primo stralcio, relativo al cavalcavia di via Nuova di Corva, sarà ultimato il primo gennaio 2026. Il secondo stralcio, sarà concluso alla fine del prossimo anno.

