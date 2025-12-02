Interporto di Pordenone, più competitività grazie a un’asta di manovra più lunga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Interporto di Pordenone diventa sempre più competitivo grazie a un intervento da oltre 7milioni di euro, 5 finanziati dalla Regione e 2 dall’Unione Europea, che consente l’allungamento dell’asta di manovra per l’ingresso dei treni dagli attuali 315 metri a 750 metri, in adiacenza alla linea di corsa della Rete ferroviaria italiana.

“L’adeguamento ai parametri europei – ha evidenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante – evita il taglio dei treni da 650 metri in due sezioni e permette l’ingresso diretto nel terminal. Questo significa maggiore efficienza nella gestione ferroviaria, incremento dei volumi movimentati, minore utilizzo della gomma e un contributo concreto alla sostenibilità ambientale”.

Il primo stralcio, relativo al cavalcavia di via Nuova di Corva, sarà ultimato il primo gennaio 2026. Il secondo stralcio, sarà concluso alla fine del prossimo anno.