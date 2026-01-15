Interporto Pordenone affida a InRail la gestione del Terminal intermodale

Interporto Pordenone avvia una nuova fase nella gestione del Terminal intermodale affidandolo a InRail, società del Gruppo Autobrennero, con un contratto annuale prorogabile di sei mesi. L’accordo, perfezionato a Palazzo Mantica, garantisce la continuità operativa durante il percorso di costituzione di una futura società a capitale misto pubblico-privato.

La scelta di InRail risponde alla necessità di un operatore già presente sul territorio, solido e in grado di garantire servizi immediati, con personale già in parte inserito e formazione prevista per nuovi ingressi. L’obiettivo è valorizzare il Terminal come hub strategico per la logistica del Nord-Est e rafforzare i collegamenti ferroviari con i principali porti e mercati europei, riducendo tempi e costi logistici.

Il progetto della società mista è condiviso con i soci e mira a completarsi entro 12-15 mesi, integrando governance trasparente, investimenti infrastrutturali e sviluppo di servizi innovativi. Interporto Pordenone punta così a rafforzare la propria competitività, offrendo una piattaforma efficiente per le imprese locali e consolidando il ruolo strategico dell’infrastruttura nella rete intermodale nazionale ed europea.