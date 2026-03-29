Interporto Pordenone, potenziato il polo logistico con 5 opere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Interporto Pordenone si prepara a inaugurare il 2 aprile cinque interventi infrastrutturali realizzati con un investimento da oltre 6 milioni di euro, che rilanceranno il centro intermodale segnando la ripartenza dello scalo con il primo treno gestito da InRail. I lavori, finanziati anche con fondi regionali ed europei puntano a rafforzare operatività, sostenibilità e servizi.

Tra le opere principali spicca l’ampliamento del piazzale operativo con nuove alimentazioni per le gru (2,6 milioni), destinato ad aumentare la capacità del terminal. Completati anche i nuovi parcheggi per mezzi pesanti e le rotatorie di accesso. Completano il pacchetto le barriere fonoassorbenti mobili (947 mila euro), il potenziamento del Centro servizi (230 mila euro) e un piazzale dedicato alla Motorizzazione civile (quasi 1 milione), destinato a esami e collaudi.

Gli interventi rappresentano un passo concreto del piano di investimenti di Interporto Pordenone, rafforzando il ruolo dell’hub come nodo strategico del Nordest e dei corridoi europei.