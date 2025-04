Interreg Central Europe – Progetto Sustance, terza tavola rotonda con i portatori di interesse locale

Si è svolta ieri, giovedì 3 aprile, presso la sede del Segretariato InCE, la terza ed ultima Tavola Rotonda nell’ambito del progetto SUSTANCE – “Soluzioni di trasporto pubblico sostenibile e schemi di governance innovativi per migliorare la connettività in Europa centrale“. Il progetto, finanziato dal Programma Interreg Central Europe 2021-2027 e guidato dal Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, ha offerto un’importante occasione di dialogo tra esperti del settore e rappresentanti istituzionali, favorendo il confronto sui risultati del progetto in un’ottica di miglioramento della mobilità transfrontaliera.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, di Trenitalia (partner associato al progetto), del GECT Gorizia/Nova Gorica e del Comune di Trieste.

Nella prima parte dell’incontro il dott. Paolo Dileno e la dott.ssa Ana Aligrudic (InCE) hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto SUSTANCE e i risultati delle 6 attività sperimentali sviluppate nell’area di progetto con un focus specifico dedicato ai risultati finali dell’azione pilota relativa collegamento ferroviario sperimentale diretto tra Villa Opicina (IT) e Rijeka (HR), esercito dal 24 Aprile 2024 al 30 settembre 2024.

Il servizio, sviluppato grazie alla proficua collaborazione tra Ferrovie Slovene e Ferrovie Croate, ha portato a risultati significativi, con 8.273 passeggeri trasportati e 425 biciclette, con picchi di utilizzo, in particolare nei mesi estivi, a conferma della vocazione turistica della linea. Particolarmente significative le risultanze in termini di ridotto impatto ambientale, soprattutto in considerazione del fatto che la compagnia ferroviaria slovena, dal 2024 utilizza esclusivamente elettricità generata da fonti rinnovabili.

La discussione ha inoltre riconosciuto le molte problematiche che sono state risolte per mettere in esercizio il servizio: il dialogo istituzionale tra i vari attori (operatori di trasporto ed autorità di programmazione dei servizi dei tre paesi) ha consentito di definire in modo coordinato l’orario di servizio, la tariffa dello stesso e di risolvere le problematiche di interoperabilità inerenti alle caratteristiche delle infrastrutture ferroviarie dei tre paesi.

Nonostante il servizio sperimentale non sarà riproposto nel 2025 a causa di lavori di ammodernamento della rete ferroviaria interessata dal servizio, i risultati qualitativi e quantitativi presentati e discussi sono stati ritenuti preziosi elementi per supportare le valutazioni sul proseguimento del servizio.

Infine, è stata condivisa un’analisi delle principali evidenze emerse dall’analoga Tavola Rotonda svoltasi lo scorso 11 marzo a Divaca (Slovenia) con gli stakeholder sloveni, offrendo una visione più ampia sulle esigenze e le opportunità legate alla mobilità transfrontaliera lungo la direttrice in esame.

Nella seconda parte dell’evento, gli stakeholder intervenuti alla tavola rotonda hanno commentato i risultati del servizio affrontando aspetti legati alla possibilità di ulteriore promozione dello stesso. Tali valutazioni hanno riguardato il tema della simmetricità del servizio, la facilitazione della bigliettazione, la promozione di sinergie nel contesto di azioni di marketing territoriale nonché le opportunità date dalla prossima riattivazione della stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio.

Hanno preso parte alla discussione Enzo Volponi, Direttore del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Alessandro Puhali per il GECT GO, Paola Capon per il Comune di Trieste ed Elisa Nannetti per Trenitalia – Direttore del Dipartimento passeggeri FVG, i quali hanno contribuito al dibattito con analisi, riflessioni e proposte costruttive in merito alle prospettive future del servizio transfrontaliero.

In conclusione, il direttore del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, complimentandosi per i risultati dell’iniziativa sperimentale, ha riconfermato l’interesse alla ripresa del servizio transfrontaliero ferroviario Villa Opicina – Rijeka rappresentando come il dialogo istituzionale con la Repubblica di Slovenia e con la Croazia possa porre le basi per la continuità dello stesso nei prossimi anni.

In tal senso ha richiamato come il favorevole contesto istituzionale a valle della sottoscrizione – nel marzo 2024 – dell’accordo operativo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia per la pianificazione e realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera, già positivamente attuato nel contesto dei collegamenti attivati nell’ambito di “Gorizia Capitale della cultura 2025” sia sicuramente una base solida per l’evoluzione di un approccio strutturato alla mobilità transfrontaliera.