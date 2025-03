Interreg Go!: Zilli, strategico aprire con giovani evento annuale

“L’evento di oggi è stato ideato e realizzato dai giovani per i giovani e così il programma Interreg italia Slovenia e la Commissione europea hanno raggiunto un risultato importante, riunendo un pubblico proveniente dall’area transfrontaliera e dall’Europa intera e relatori di alto livello con i quali interloquire: confido che nella nuova programmazione post 2027, le politiche a favore dei giovani siano in primo piano”.

È l’auspicio che l’assessore regionale alle Finanze, con delega all’Interreg Italia-Slovenia e al Programma regionale Fesr, Barbara Zilli, ha espresso aprendo ufficialmente il primo evento nell’ambito dell’Interreg annual event “Interreg GO!”, che quest’anno, anche grazie alla Capitale europea della Cultura Nova Gorica Gorizia, pone il capoluogo isontino e il Friuli Venezia Giulia in primo piano nel panorama europeo.

“La scelta del Friuli Venezia Giulia, e in particolare di Gorizia, come palcoscenico dell’evento annuale Interreg è un riconoscimento importante per la nostra regione e per questo territorio transfrontaliero2, che ha saputo trasformare il confine in opportunità” ha commentato Zilli.

Si è quindi aperto nel segno dei giovani all’Università di Gorizia “Interreg GO!”, momento di condivisione tra i programmi Interreg che in Europa si occupano di cooperazione territoriale: circa 130 i ragazzi che hanno potuto “scoprire e approfondire il tema della cooperazione territoriale, ascoltare le testimonianze di chi in prima persona vi è coinvolto e conoscere le opportunità che offre proprio a voi giovani” ha aggiunto Zilli.

L’assessore ha ringraziato l’Autorità di gestione, il segretariato congiunto del Programma Interreg Italia-Slovenia, la Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea e i partner dei progetti finanziati dal Programma Interreg Italia-Slovenia che oggi partecipano alla “fiera dei progetti e sono la testimonianza concreta dei risultati raggiunti sul nostro territorio proprio grazie alla cooperazione”.

Zilli è intervenuta in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, con Diego Abenante dell’Università degli Studi di Trieste, il direttore della Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea, Slawomir Tokarsky, i docenti Giorgio Alberti e Francesco Pitassio dell’Università degli Studi di Udine e Penka Stateva dell’Università di Nova Gorica.

Tra i relatori sono intervenuti il capo unità alla Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea, Jean Pierre Halkin, la direttrice generale del Ministero della coesione e dello sviluppo regionale della Slovenia Moja Aljancic e per il Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri il direttore generale Raffaele Parlangeli.