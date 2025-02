Interreg Ita-Slo 2014-2020, 92 mln di cooperazione virtuosa

“Grazie a Interreg Slovenia 2014-2020 sono stati impegnati 92 milioni di euro per progettualità che hanno avuto il merito di porre al centro una cooperazione transfrontaliera virtuosa, più volte premiata in sede europea e base di una programmazione strategica futura in cui si è fatto tesoro dall’opportunità offerta da GO!2025”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in una comunicazione alla Giunta.

“La forza del Programma – ha osservato Zilli – è stata quella di valorizzare le esperienze che sono arrivate dal basso, dai territori, e che si sono trasformate in modello di sviluppo per numerose realtà di queste aree di confine”.

I progetti sono stati 63 per un totale di 367 beneficiari (190 Italia e 177 Slovenia), sviluppati sui quattro filoni dell’innovazione e competitività, mobilità e riduzione delle emissioni di carbonio, ambiente e cultura e governance transfrontaliera. Il settore pubblico ha assorbito l’84 per cento dei fondi, ma con il significativo impegno di ben 55 piccole medie imprese.

“Il programma ha agito in maniera profonda e diffusa – ha rilevato Zilli – sono più di 116.000 le persone che sono state coinvolte negli oltre 2.000 eventi pubblici del Programma e dei progetti durante tutto il periodo 2014-2020”.

Tra gli eventi l’assessore ha ricordato il workshop dell’EuRegionsWeek, che ha accresciuto la visibilità europea al Friuli Venezia Giulia, il contest fotografico “Dalle Alpi all’Adriatico” e la Giornata europea della Cooperazione organizzata a Trieste nel settembre del 2022, con 400 partecipanti, “che ha rappresentato anche un punto di raccordo e un’occasione di lancio per Interreg VI-A 2021-2027”. Tra i premi, infine, è stato evidenziato che il progetto “Crossmoby” nel 2021 si è classificato al secondo posto su oltre un centinaio di concorrenti.