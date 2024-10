Interreg Ita-Slo: Zilli, pubblicato il bando 03/2024 da 12,6 milioni

È stato pubblicato sul sito del Programma www.ita-slo.eu il bando per la presentazione di progetti di tipo standard n 3/2024 nell’ambito del programma Interreg Italia-Slovenia. Lo rende noto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.

Si tratta dell’ultimo avviso per questo ciclo di programmazione 2021-2027. Il bando, con la dotazione finanziaria Fesr di 10.127.434 euro per un totale di 12.659.292,50 euro, è dedicato al finanziamento di interventi cross-border incentrati su obiettivi di mitigazione di eventi climatici e di governance. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è stato fissato al 3 dicembre.

Più in dettaglio, sono destinatari di finanziamento i progetti di tipo standard a valere sugli obiettivi specifici del Programma SO 2.4. (promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici) e ISO1b (potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l’intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere), con un focus sui rischi e sugli impatti causati dai mutamenti climatici che interessano il territorio dell’area di Programma, sulle misure congiunte di intervento, di mitigazione, contrasto e adattamento agli effetti del cambiamento climatico e relativa governance transfrontaliera.

“Di particolare importanza – ha evidenziato l’assessore Zilli – è l’apporto positivo che i progetti di questo bando possono dare in chiave di prevenzione delle calamità derivanti dai cambiamenti climatici, con l’allestimento, per esempio, di sistemi congiunti di allarme rapido o la realizzazione di piccole infrastrutture per ridurre i rischi e tecniche di bioingegneria per permettere di gestirli”.

Per quanto riguarda il budget, per SO 2.4 è pari a 850.000 euro Fesr (per un totale 1.062.500 euro), mentre il massimo per ISO1b è di 700.000 euro Fesr (per un totale di 875.000). In entrambi i casi la durata dei progetti è di 24 mesi.