martedì 14 Ottobre 2025
Economia

Interreg: Zilli, potenziare coordinamento azioni strategiche per Ue

L'assessore regionale alle Finanze è intervenuta all'evento "Strongertogether: turning cross-border synergies into future growth" nell'ambito della Settimana delle regioni in programma a Bruxelles
Redazione
Autore: Redazione

“Mai come in questo periodo storico il senso di vicinanza, solidarietà e sostegno reciproco risuonano fondamentali per porre le basi verso un dialogo concreto e costruttivo che porti al soddisfacimento dei Principi cardine della cooperazione transfrontaliera europea per il futuro ciclo di programmazione 2028-2034. Per questo serve uno sforzo maggiore per arrivare a una integrazione strategica dei Piani di partenariato nazionali e regionali per coordinare i 14 fondi Ue in modo integrato e una maggiore sinergia tra Interreg e programmi mainstream come, per esempio, Fesr e Horizon”. Lo ha affermato l’assessore alle Finanze Barbara Zilli che questa mattina è intervenuta in video collegamento all’evento “Stronger together: turning cross-border synergies into future growth” nell’ambito della Settimana delle regioni in programma a Bruxelles. “Per uno sviluppo territoriale inclusivo – ha spiegato Zilli – dobbiamo prevedere un rafforzamento della governance multilivello per coinvolgere gli attori locali, regionali e nazionali e dobbiamo aumentare il focus sui territori di confine, le isole, le aree ultraperiferiche e quelle urbane e interne per ridurre le disparità e il rischio di marginalità”. “Dobbiamo dare priorità a iniziative in grado di promuovere la sostenibilità ambientale, la mobilità verde e la resilienza climatica e incentivare gli investimenti mirati in infrastrutture transfrontaliere che riguardino le ferrovie, l’energia e le attività di protezione civile. Vanno inoltre sostenute – ha aggiunto l’assessore – le proposte che possano favorire l’innovazione sociale, la digitalizzazione e la competitività economica grazie al coinvolgimento attivo di giovani e cittadini attraverso consultazioni e progetti pilota”.

“In un quadro internazionale caratterizzato da crisi economiche e geopolitiche è necessario dare risposte concrete e utilizzare strumenti flessibili in grado di affrontare le diverse emergenze, promuovendo azioni strategiche coordinate per l’intera Unione europea. Per questo – ha detto l’esponente della Giunta Fedriga – è fondamentale promuovere la valorizzazione delle sinergie tra progetti, istituzioni e programmi per massimizzare l’impatto territoriale e l’inserimento delle strategie macroregionali nei programmi di coesione”. “Questi principi – ha ricordato Zilli – sono alla guida della progettazione e dell’attuazione dei futuri programmi Interreg di coesione, con l’obiettivo di rendere la cooperazione transfrontaliera europea più efficace, inclusiva e orientata al futuro”. “Ed è in questo contesto che ormai da diverse edizioni il Programma Interreg partecipa all’incontro annuale nell’ambito dell’Eu Week qui a Bruxelles nel corso del quale è sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio specifico per affrontare tematiche attuali e di grande importanza non solo per la Cooperazione territoriale europea ma in generale – ha precisato l’assessore – per la Direzione Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia che include anche il programma Regionale Fesr 2021-2027 incardinato assieme Interreg all’Italia-Slovenia sotto la medesima Unità operativa specialistica”. Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, Barbara Zilli ha puntualizzato che la partecipazione convinta del Friuli Venezia Giulia a questo importantissimo laboratorio evidenzi come le sinergie transfrontaliere tra progetti Interreg e programmi mainstream, con particolare attenzione ai settori del turismo sostenibile e della cultura, rappresentino un’occasione per rafforzare la cooperazione tra beneficiari dei diversi programmi europei.

“La finalità – ha rimarcato – è di creare le basi per future collaborazioni in vista del nuovo ciclo di programmazione 2028-2034”. “L’Interreg Italia-Slovenia ha, infatti, da sempre lavorato anche per immaginare il futuro dell’area del Programma, partendo dalla capitalizzazione dei progetti della passata programmazione 2014-2020, divenuti la base di progetti dell’attuale ciclo 2021-2027 e dal monitoraggio delle sinergie esistenti. Ed è proprio attraverso la creazione e la nascita di storie concrete di collaborazione tra progetti e programmi che l’evento odierno – ha concluso Zilli – intende mostrare come lavorare insieme possa trasformare le sfide comuni in continue opportunità di crescita”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

