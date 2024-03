Al via gli interventi del Consorzio Boschi Carnici

Il Consorzio Boschi Carnici sta avviando una serie di iniziative messe a calendario per l’anno in corso approvate in sede di bilancio lo scorso 25 gennaio quando, l’assemblea dei soci, ha deliberato sul programma triennale dei lavori pubblici, sul budget di previsione 2024 e triennale 2024-2026, completo della relazione illustrativa/piano programma triennale 2024/26. Sono previsti ricavi per oltre 2,4 milioni di euro, ed altrettante spese per una chiusura sostanzialmente in pareggio. Le principali voci di spesa sono relative ai lavori di sistemazione di Malga Malins, appaltati nelle ultime settimane, per un valore di oltre 700 mila euro e per i quali sarà avanzata dal Consorzio Boschi Carnici un’ulteriore richiesta di finanziamento regionale per 400.000 euro; la Malga Malins che si trova nel Comune di Prato Carnico è di proprietà del Consorzio Boschi Carnici ed è una delle più belle della regione. Tra gli investimenti previsti per il triennio figurano anche i lavori per soggetti attuatori per 470 mila euro, interventi di viabilità forestale per 260 mila euro, lavori per il complesso integrato agrituristico di Aplis con uno stanziamento di 179 mila euro e. Infine, le spese per il personale per un importo pari a 359 mila euro e sle pese generali che ammontano a 264 mila euro.

Complessivamente i lavori pubblici previsti per il 2024 ammontano ad 1,7 milioni di euro .Le principali voci di entrata del bilancio sono i contributi della Regione Fvg per quasi 1,7 milioni di euro, di cui 400 mila per il trasferimento sulle spese correnti, 400 mila per i lavori di Malga Malins, 476 mila per i lavori dei soggetti attuatori, 128 mila per lavori di Aplis, 250 mila per la viabilità forestale e 32 mila per anticipi progettazioni; inoltre sono previsti introiti per la vendita di legname (177 mila euro), per affitti (117 mila euro) e introiti diversi (148 mila euro). All’assemblea generale erano presenti 15 soci su un totale di 17, l’intero consiglio di Amministrazione, la direttrice, la segretaria ed il revisore dei conti. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dai soci, segnale di una ritrovata unità che si è vista nelle ultime assemblee e di una convergenza sui programmi e sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione sul ruolo che attualmente svolge e svolgerà in futuro il Consorzio Boschi Carnici.

Il presidente Luigi Cacitti ha poi aggiornato i soci sui crediti di carbonio, sulla situazione del bostrico e sull’adeguamento del nuovo statuto e ha quindi ringraziato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il supporto economico che fornisce al Consorzio e per la costante collaborazione/confronto sui temi di interesse comune, auspicando che l’ente che presiede sia anche in futuro all’altezza delle aspettative e del ruolo che la Regione si attende.