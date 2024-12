Interventi tecnici presso l’ufficio postale di Ligosullo

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Ligosullo, sito in via Treppo, nel comune di Treppo Ligosullo, da oggi venerdì 6 dicembre è chiuso per consentire lo svolgimento di interventi tecnici.

Per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi a partire da lunedì 10 dicembre all’Ufficio Postale di Treppo Carnico, sito in via Matteotti, a Treppo Ligosullo, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Al termine degli interventi in corso l’ufficio di Ligosullo riaprirà regolarmente al pubblico osservando i consueti orari.