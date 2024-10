Intesa a metà giornata prima in Ue per capitalizzazione

Intesa Sanpaolo a metà mattinata ha superato Santander per capitalizzazione di Borsa ed è la prima banca in eurozona.

Dopo aver superato ieri Bnp Paribas, la banca guidata Carlo Messina poco dopo le 12 è risultata essere la prima banca in zona euro per capitalizzazione con 69,9 miliardi di euro. Superata Santander che si assesta a 69,8 miliardi di euro e sempre avanti a Bnp Paribas a 69,6 miliardi.

In Borsa, sempre a metà mattinata, Intesa Sanpaolo cedeva lo 0,5%, Santander (-2,2%) e Bnp Paribas è poco mossa (-0,05%).