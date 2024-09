Intesa San Paolo migliore società europea per le relazioni con investitori e analisti

Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore società europea in assoluto per le relazioni con investitori e analisti durante gli Europe & Emerging EMEA Equities Awards, che si sono tenuti nei giorni scorsi a Londra.

Intesa Sanpaolo ha ricevuto complessivamente tre prestigiosi riconoscimenti:

– Grand Prix for Best Corporate in Investor Relations, Europe

– Best Corporate in Investor Relations in Financial Institutions, Europe

– Best Team in Investor Relations in Financial Institutions, Europe

I riconoscimenti assegnati da Extel (precedentemente Institutional Investor Research) testimoniano, ancora una volta, il forte apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori e degli analisti finanziari.

Un posizionamento confermato anche nella recente classifica di Extel in cui Intesa Sanpaolo anche quest’anno si è confermata prima in Europa tra le banche per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG, classificandosi al primo posto nelle categorie: Best CEO (Carlo Messina), Best Board of Directors, Best CFO (Stefano Del Punta), Best IR Team, Best IR Professional (Marco Delfrate), Best IR Program e Best ESG Program.