Intesa Sanpaolo al fianco delle Pmi italiane a Dubai

Intesa Sanpaolo accompagna a Dubai le PMI italiane dei settori Food-Agritech e Sistema casa nella prima missione internazionale del 2025 dedicata alle imprese clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese.

Al centro dell’appuntamento di Dubai l’annuncio degli accordi siglati da Intesa Sanpaolo con Simest, Sace e ICE a favore del rafforzamento internazionale delle imprese italiane, con strumenti e iniziative comuni in Italia e sui mercati strategici d’interesse, a partire dagli Emirati Arabi.

Tra le imprese selezionate c’è la friulana ThermoKey di Rivarotta di Rivignano Teor, azienda manifatturiera italiana specializzata in scambiatori di calore. Sviluppa soluzioni termiche di alto valore per vari settori industriali e commerciali, tra cui refrigerazione, energia e raffreddamento dei processi, HVAC, raffreddamento dei data center e fornitura di componenti OEM. Opera nel mercato globale, offrendo soluzioni personalizzate di alta qualità, come dry coolers, radiatori, condensatori, gascoolers, unit coolers e batterie per lo scambio termico.