Intesa Sanpaolo: anticipazioni su export primo semestre 2024

Intesa Sanpaolo ha riunito per la prima volta i Consigli del Territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’incontro si è svolto alla Fondazione Cini, nell’Isola di San Giorgio dove i comitati presieduti rispettivamente da Fabrizio Dughiero e Paolo Comolli e le direttrici regionali Cristina Balbo e Francesca Nieddu si sono confrontati sui temi legati all’andamento delle imprese nelle due regioni dal punto di vista del fatturato, dell’export, della transizione sostenibile e del capitale umano. All’incontro è seguita la visita alla mostra Homo Faber 2024 “The Journey of life”.

I consigli del Territorio sono composti da rappresentati locali o esponenti delle principali categorie del territorio con lo scopo proporre iniziative e soluzioni a supporto delle diverse categorie produttive. L’iniziativa di riunire i due Consigli nasce dalla volontà di accrescere la sinergia tra i diversi territori attraverso il dialogo e incentivando le relazioni tra le imprese delle due regioni.

Durante l’incontro sono stati anticipati alcuni dati elaborati dal Research Department della banca che hanno dato evidenza dell’andamento dell’export dei due territori nel primo semestre 2024: l’export del Veneto ha risentito del raffreddamento degli scambi internazionali, pur mostrando segni di miglioramento nel secondo trimestre quando il valore delle esportazioni venete ha superato i 20,6 miliardi di euro, trainato da alcuni settori come oreficeria, alimentari e bevande, prodotti in carta, mobili, chimica e prodotti in legno; Turchia, Romania e Croazia sono i mercati di sbocco in cui si è registrata la maggior crescita. In Friuli-Venezia Giulia, l’export è cresciuto nel primo semestre 2024 del 3,7% grazie alla cantieristica, che ha totalizzato esportazioni per quasi 1,7 miliardi di euro, con commesse soprattutto da Stati Uniti e Regno Unito.

Dal report, inoltre, è emerso che il PNRR si conferma una leva rilevante per la crescita del tessuto economico del territorio, soprattutto nel secondo semestre 2024 quando si potrebbe assistere ad un’accelerazione della spesa effettiva grazie ai bandi di gara avviati. A livello nazionale ad agosto sono stati ricevuti complessivamente 113,5 miliardi di euro (quasi il 60%) e raggiunto il 40% degli obiettivi a livello nazionale. Secondo gli ultimi dati disponibili, in Veneto sono stati avviati oltre 15 mila progetti per un totale di 16,8 miliardi di euro; in Friuli Venezia Giulia i progetti sono circa 4 mila per circa 4 miliardi di euro (fonte OpenPnrr).

“Il Consiglio del Territorio svolge un importante ruolo di raccolta delle istanze locali, agevolando la conoscenza delle imprese e proponendo risposte attraverso iniziative, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Siamo un’istituzione a servizio del territorio e con il programma ““Il tuo futuro è la nostra impresa”, mettiamo a disposizione 120 miliardi, di cui 16 miliardi per le imprese del Nordest, per facilitare l’accesso alle nuove misure del PNRR, intervenendo su tre ambiti prioritari quali Transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity”.