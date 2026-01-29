  • Aiello del Friuli
giovedì 29 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Intesa Sanpaolo: 20 milioni a Colussi Ermes per il centro di...
Scoperti compiti del 1944 durante i lavori alla scuola Nievo di...
Energia, innovazione e talento: a Rigoli e Poletto il Premio Francesco...
Finti Carabinieri e sms-trappola: maxi truffa da 120 mila euro sventata...
Uomo di 60 anni disperso: in corso vaste ricerche a Polcenigo
Trame di stile: a Udine un viaggio nella cultura del tessuto...
Agricoltura: su soia e mercati servono strategie condivise
Dal vigneto all’intelligenza artificiale: un anno di Doc al servizio dei...
Missione friulana in Argentina, riflettori su lavoro e cooperazione
Schedatura degli insegnanti a scuola, accertamenti del ministro
Economia

Intesa Sanpaolo: 20 milioni a Colussi Ermes per il centro di innovazione Middleby a Casarsa Della Delizia

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di un polo integrato denominato “Centro di Innovazione Middleby”
Redazione
Autore: Redazione

 Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, sostiene i piani di crescita del Gruppo Middleby in Europa, attraverso un finanziamento di 20 milioni di euro erogato alla controllata Colussi Ermes S.r.l.. L’operazione rientra nell’impegno del Gruppo guidato da Carlo Messina a supporto degli investimenti delle PMI in ricerca e innovazione.

L’azienda Colussi Ermes, eccellenza nella produzione di impianti di lavaggio per l’industria alimentare, fa parte del gruppo statunitense The Middleby Corporation, leader mondiale nelle forniture per l’industria alimentare.

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di un polo integrato denominato “Centro di Innovazione Middleby” a Casarsa della Delizia. Un vero e proprio polo esperienziale – il più grande del gruppo Middleby a livello globale – dotato di oltre cinquanta impianti tecnologici costantemente operativi per soddisfare ogni esigenza di ricerca, sviluppo e sperimentazione. Un’area di 7.500 metri quadrati dedicata all’ innovazione, di cui 2.000 riservati al settore bakery, che comprende le attività specializzate nella produzione di pane, prodotti da forno, dolci e pasticceria; altri 2.000 al settore protein, dedicati ai processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti proteici; 2.000 metri quadrati destinati al foodservice commerciale e residenziale, pensati per dimostrazioni, applicazioni reali e sviluppo prodotto; e infine 1.500 metri quadrati dedicati alla didattica, ai meeting, alla formazione e alle convention. Un ecosistema creato per ispirare, innovare e accompagnare le aziende verso il futuro del food tech, favorendo lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate e sostenibili.

Cristina Cipiccia, Direttrice Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo: “Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostegno delle imprese che, come Colussi Ermes, investono nel futuro, puntando su innovazione, ricerca e sostenibilità, mantenendo le radici sul territorio e creando valore per il tessuto economico e sociale. La nostra Direzione Regionale, nei primi nove mesi del 2025, ha erogato oltre 1,7 miliardi di euro a imprese e famiglie del territorio.”

Andrea Colussi, Amministratore Delegato di Colussi Ermes: “Il Centro di Innovazione Middleby rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e innovazione di Colussi Ermes e di tutto il Gruppo Middleby. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, potremo accelerare lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, rafforzando la nostra posizione di leadership a livello globale e contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore alimentare. E’ un luogo vivo dove l’innovazione incontra la tradizione – dove i clienti provenienti da tutto il mondo possono vivere un’esperienza unica: sperimentare, creare e dare forma al futuro della tecnologia alimentare, sviluppando nuovi prodotti con soluzioni d’avanguardia, il tutto assaporando la bellezza e i sapori del territorio.”

