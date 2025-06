Intesa Sanpaolo: con la Divisione IMI CIB rafforza il suo ruolo di ponte tra società quotate e investitori europei

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 dell’Italian Stock Market Opportunities Conference, promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo. L’iniziativa, nata nel 2008 a Milano, è cresciuta negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento per la comunità finanziaria europea, articolandosi quest’anno in quattro tappe: Milano, Parigi, Lugano e Madrid.L’obiettivo è offrire alle società Mid & Small cap italiane la possibilità di presentare direttamente a investitori istituzionali internazionali i propri risultati, le strategie di sviluppo e le prospettive future. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 31 aziende italiane quotate, protagoniste di oltre 270 incontri one-to-one e di gruppo con 110 investitori istituzionali equity, confermando l’interesse crescente per le eccellenze imprenditoriali italiane anche nel segmento delle imprese a media e piccola capitalizzazione.

Andrea Mayr, Responsabile Client Coverage & Advisory della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Con l’Italian Stock Market Opportunities Conference continuiamo a sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane, creando occasioni concrete di dialogo con il mondo degli investitori istituzionali. La crescente partecipazione e l’ampliamento delle piazze finanziarie coinvoltetestimoniano l’interesse e la fiducia verso il nostro tessuto imprenditoriale, fatto di aziende solide, innovative e con una forte vocazione alla crescita. L’evento rientra fra le iniziative della Divisione IMI CIB volte ad accelerare l’incontro tra capitali internazionali e imprese italiane e, in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori, a proporre un’offerta completa alle aziende, dalla consulenza finanziaria al credito bancario e privato, all’accesso nei mercati pubblici dei capitali”.

Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra le strutture Equity Research e Corporate Broking Research di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales della Divisione IMI CIB, che hanno accompagnato le società partecipanti nel corso delle quattro tappe.

L’Italian Stock Market Opportunities Conference si inserisce nel più ampio impegno di Intesa Sanpaolo, delineato nel Piano d’Impresa 2022-2025, volto a sostenere il mondo corporate e a potenziare le attività di consulenza a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.