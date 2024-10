Intesa Sanpaolo crea la nuova area ‘Chief Security Officer’

Intesa Sanpaolo ha annunciato la creazione di una nuova Area di Governo denominata ‘Chief Security Officer’, affidata al Generale Antonio De Vita, che riporterà direttamente al CEO Carlo Messina. La decisione, presa dal Consiglio di Amministrazione guidato da Gian Maria Gros-Pietro, mira a rafforzare la gestione della sicurezza fisica, informatica e della continuità operativa del gruppo. La nuova struttura centralizzerà i modelli di sicurezza, la gestione del budget e la definizione delle priorità, garantendo l’adesione agli standard internazionali più avanzati.

Carlo Messina ha sottolineato come l’esperienza di De Vita sia fondamentale per rafforzare la risposta di Intesa Sanpaolo alle sfide sempre più complesse della sicurezza, con particolare attenzione agli aspetti tecnologici.

Antonio De Vita ha un’esperienza pluriennale in ruoli di alto profilo nell’Arma dei Carabinieri, dove ha gestito operazioni strategiche e coordinato la sicurezza pubblica in diverse regioni italiane, come Lombardia e Lazio, e durante eventi cruciali come le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Ha guidato interventi durante l’emergenza Covid e ha ricoperto posizioni chiave nello Stato Maggiore, occupandosi della gestione del personale e del coordinamento delle risorse.

La sua formazione accademica include titoli in scienze strategiche, sicurezza interna ed esterna, e giurisprudenza, ottenuti presso università prestigiose come quella di Torino e di Tor Vergata, a Roma. Questa nomina rappresenta per Intesa Sanpaolo un passo decisivo verso una protezione più integrata e avanzata contro le minacce alla sicurezza fisica e digitale.