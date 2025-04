Intesa Sanpaolo e Confcommercio FVG: 100 milioni per le imprese e commissioni azzerate sui micropagamenti

Confcommercio FVG e Intesa Sanpaolo hanno siglato oggi un accordo che prevede 100 milioni di euro di credito alle imprese, offre strumenti finanziari innovativi e agevola gli investimenti per le aziende del terziario: commercio, turismo e servizi. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della partnership nazionale, in essere già da diversi anni e appena rinnovata, tra l’associazione di categoria e la banca che mette a disposizione delle imprese associate 5 miliardi di euro.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il presidente di Confcommercio FVG Gianluca Madriz e la direttrice di Intesa Sanpaolo per il Veneto Est e il Friuli Venezia Giulia, Francesca Nieddu. Le parti hanno espresso soddisfazione per la collaborazione che è strategica per sostenere concretamente le imprese in un momento di grande complessità del mercato e di trasformazione economica, in cui la capacità di innovare e adattarsi alle nuove dinamiche di mercato è determinante per la competitività.

In particolare, è previsto un pacchetto di misure pensate per rispondere alle esigenze più urgenti degli imprenditori, tra cui:

azzeramento delle commissioni sui micropagamenti Pos

soluzioni e strumenti di pagamento multicanale ed evoluti (ad esempio SmartPOS) che abilitano molteplici servizi (come le mance);

accesso a un innovativo processo del credito dematerializzato e digitalizzato;

supporto ai progetti di investimento in digitalizzazione ed energie rinnovabili;

definizione di modelli di business in chiave sostenibile, anche grazie ai Laboratori ESG di Intesa Sanpaolo;

strumenti per facilitare la nascita di nuove attività e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

Sono contemplati, inoltre, momenti di formazione e aggiornamento dedicati agli imprenditori, con incontri tematici e workshop finalizzati ad approfondire le opportunità offerte dalle nuove misure finanziarie. Confcommercio FVG diffonderà l’accordo presso i propri associati attraverso interventi mirati, incontri informativi e iniziative di sensibilizzazione per favorire la massima adesione alle opportunità offerte, con l’obbiettivo di supportare il rilancio delle imprese locali.

“Sottoscriviamo con convinzione questo accordo nella certezza che si tratta di un valore aggiunto per l’attività delle piccole e medie imprese del territorio nei diversi comparti che rappresentiamo – dichiara il presidente regionale di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz –. Del resto, come emerso anche nella recente indagine congiunturale che abbiamo presentato a Villa Russiz, l’accesso al credito e il sostegno finanziario sono fattori determinanti per consentire alle Pmi di rimanere competitivi e di mantenere viva la propensione agli investimenti e alla crescita, pur in un contesto tanto complicato come quello di questi ultimi anni.”

“Questo accordo è una risposta concreta alle esigenze delle attività commerciali del territorio, anche le più piccole – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo – con l’obiettivo di facilitare l’operatività legata a incassi e pagamenti e, al tempo stesso, supportare la crescita delle imprese associate a Confcommercio. Le commissioni sui micropagamenti Pos azzerate, la facilità di accesso al credito grazie ai nostri canali digitali e i 100 milioni di euro che mettiamo a disposizione delle attività associate sono uno stimolo allo sviluppo tecnologico e agli investimenti per migliorarne il business e l’efficientamento energetico.”