Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Intesa Sanpaolo: nasce Academy4Future, il polo di formazione che prepara la...
Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente
CNA FVG, SOS meccanici: manca il ricambio generazionale
Tarcento, 2,7 milioni dalla regione per crescita comunità
I segreti di "Investire con successo nel lungo termine" nella sede...
Lavoro, pronti 100 posti in Fvg nel settore Horeca
Il talento delle donne a Jazz&Wine of Peace: spicca la star...
Furto al chiosco del Centrosedia, danni per circa mille euro
Nuova spaccata da Cicli Granzon: con la mazza infrangono vetrata, sparite...
Unabomber, attesa per possibile svolta. Oggi confronto tra periti
Economia

Intesa Sanpaolo: nasce Academy4Future, il polo di formazione che prepara la banca del futuro

Percorsi qualificanti destinati alle oltre 90 mila persone del Gruppo per anticipare i mestieri del futuro rispetto alla trasformazione digitale
Redazione
Autore: Redazione

Intesa Sanpaolo presenta Academy4Future, il nuovo polo formativo del Gruppo guidato da Carlo Messina. In un contesto lavorativo in rapido cambiamento, Intesa Sanpaolo investe su tutte le proprie persone – oltre 90 mila – per valorizzare la loro crescita professionale e adeguare le competenze ai nuovi mestieri della Banca del futuro, rafforzandone l'occupabilità. Le persone sono la chiave del suo successo, come spesso ribadito dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, e l'Academy, aggiornandone di continuo la preparazione, le metterà nelle migliori condizioni per continuare a contribuire ai risultati di una delle banche leader in Europa per solidità e innovazione.

Nicola Fioravanti, Chief Governance, Operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione della Corporate Academy, ha dichiarato "Con Academy4Future la formazione diventa parte integrante del nostro lavoro quotidiano, in modo che tutte le novantamila persone di Intesa Sanpaolo abbiano competenze sempre aggiornate rispetto alle evoluzioni delle tecnologie, possano rinnovare le professionalità e anticipare le esigenze della clientela. In questo modo la tecnologia non sostituirà l'elemento umano, ma lo potenzierà, permettendoci di continuare a crescere e restare competitivi a livello europeo, guardando con fiducia alle sfide del futuro".

Dieci programmi organizzati in otto facoltà, l'Academy4Future coinvolgerà 20 mila persone ogni anno, con progressiva estensione anche al personale estero. I temi assecondano lo sviluppo del Gruppo: l'intelligenza artificiale, la gestione, protezione e analisi dei dati, i rischi, l'internazionalizzazione, lo sviluppo delle reti commerciali, il wealth management, l'omnicanalità, cioè la convergenza dei servizi bancari utilizzando canali di interazione diversi, l'ESG. L'Academy4Future beneficia del contributo intellettuale di partner di eccellenza, tra cui i migliori atenei italiani e stranieri – con cui Intesa Sanpaolo già intrattiene rapporti consolidati -, Digit'ed e formatori esperti ed è dotata di una governance solida e strutturata composta da un Comitato accademico, un Comitato scientifico e un Comitato tecnico che indirizzano la visione strategica e verificano la qualità dei contenuti e i risultati per rafforzarne l'impatto operativo.

Dopo l'introduzione dello smart working (nel 2015), della settimana corta e della flessibilità oraria (entrambi nel 2023), di misure avanzate per la genitorialità e con un sistema di welfare tra i più completi e articolati in Europa, Intesa Sanpaolo, con la nuova Corporate Academy, si conferma come grande innovatrice anche nella formazione. Dal 2021 il Gruppo ha assunto circa 5.000 giovani di cui 2.350 in ambito IT e tech per accelerare la trasformazione digitale della Banca; nei prossimi anni prevede altri 3.500 ingressi, soprattutto nella consulenza in ambito Wealth Management & Protection. Intesa Sanpaolo considera centrale il confronto con le organizzazioni sindacali anche sul tema della trasformazione digitale, per continuare a ricercare le soluzioni necessarie affinché le persone del Gruppo possano affrontare il cambiamento in modo ottimale.

