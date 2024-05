Intesa Sanpaolo: nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di isybank

Intesa Sanpaolo ha annunciato la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di isybank. Assume la carica di Presidente di isybank Francesco Profumo, già Preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, Ateneo di cui è stato Rettore tra il 2005 e il 2011,Presidente della Compagnia di San Paolo dal 2016 al 2024 e Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2011 al 2013, Presidente del CNR dal 2011 al 2012 e dal 2022 Membro European Innovation Council – Commissione Europea.

Mario Boselli, Cavaliere del Lavoro, noto imprenditore del settore tessile, a lungo in ruoli di importanti responsabilità nelle Associazioni Imprenditoriali e attualmente Presidente di Prestitalia, lascia la Presidenza per ricoprire l’incarico di Vicepresidente. A Boselli va il “vivo apprezzamento per il significativo contributo portato negli anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente”.

Antonio Valitutti è confermato nel ruolo di Amministratore Delegato; fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione di isybank Vanna Alfieri, Giampio Bracchi, Renato Cerioli, Achille Galdini, Paola Papanicolau, Claudia Vassena.

Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo rappresenta un progetto qualificante del Piano di Impresa 2022-2025, centrale nel modello di servizio alla clientela e nella strategia di sviluppo tecnologico.

Intesa Sanpaolo, attraverso isybank, mette a disposizione della propria clientela una piattaforma dai più avanzati livelli di servizio e standard tecnologici in ambito internazionale, in grado di garantire un utilizzo sempre più facile e inclusivo. Isybank si colloca all’avanguardia tra le banche interamente digitali, avvalendosi dell’infrastruttura tecnologica isyTech, che fa di Intesa Sanpaolo un innovatore a livello europeo. Ai servizi semplici e veloci tipici di una fintech, si aggiunge l’elemento distintivo del “tocco umano” rappresentato dall’assistenza e dalla consulenza dei circa 3.000 gestori presenti nelle 65 filiali digitali del Gruppo Intesa Sanpaolo su tutto il territorio nazionale.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Grazie alla presidenza di Francesco Profumo, isybank potrà beneficiare di spiccate competenze, un ampio bagaglio di esperienze, una notevole sensibilità verso l’innovazione in una proiezione internazionale. Tutto questo in coerenza con il nostro posizionamento di leader europeo anche in campo tecnologico, forte dei cospicui investimenti effettuati, pari a 3 miliardi di euro dal 2022 ad oggi”