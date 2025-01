Intesa Sanpaolo: raccolta fondi per Casa Via di Natale di Aviano. Obiettivo 100 mila euro

Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere il progetto “Energia Nuova a Casa Via di Natale” dell’Associazione Via di Natale ODV attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.Il progetto è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, e ha come finalità l’efficientamento energetico e la riorganizzazione degli spazi della Casa Via di Natale ad Aviano, che offre accoglienza e cura ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Grazie ai nuovi impianti fotovoltaici, inoltre, la struttura potrà raggiungere una maggiore autonomia energetica con una conseguente riduzione dei costi.L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/casa-viadinataleNel dettaglio, i fondi raccolti permetteranno di:

che attualmente presenta alcune perdite, attenuando così i danni strutturali causatidalle intemperie e dal tempo, attraverso la sostituzione della copertura attuale; installare l’impianto fotovoltaico , che permetterà di avere una buona autonomia energetica, raggiungendo il100% giornaliero in estate ed il 70% in inverno, con un notevole risparmio economico. Nel tempo, grazie al risparmio ottenuto dal fotovoltaico, acquistare delle batterie di accumulo per rendere completamente autonoma la Casa dal punto di vista energetico;

rifare la centrale elettrica.



L’intervento di ristrutturazione porterà beneficio a tutta la comunità di Casa Via di Natale: le oltre 1500 persone ospitate in media annualmente, tra pazienti e familiari, provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, i circa 170 pazienti annuali dell’hospice e tutto lo staff di Associazione Via di Natale, che segue ogni giorno i pazienti in trattamento oncologico o in fine vita.



“Questa Casa è nata per far sì che le persone ammalate di tumore proveniente da lontano possano curarsi in un centro di eccellenza, cosa economicamente impensabile per molti se dovessero alloggiare in alberghi, considerata la lunghezza dei periodi delle terapie. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre e gratuitamente non solo uno spazio domestico al paziente oncologico per tutto il percorso di cura, ma offrire a lui e alla sua famiglia appoggio, ascolto e una condizione di benessere per poter affrontare al meglio i trattamenti. Il Progetto Formula è un’opportunità che ci consente di apportare le migliorie strutturali necessarie a raggiungere un’autonomia energetica ed economica al fine di proseguire a lungo termine le nostre attività”, dichiara Carmen Gallini, Direttrice dell’Associazione Via di Natale ODV .“La nostra banca è un’istituzione a servizio del territorio e delle comunità, e sentiamo la responsabilità di dare il nostro contributo per ridurre le disuguaglianze e supportare le situazioni di fragilità – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. L’ Associazione Via di Natale lavora ogni giorno per abbattere le disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche e, con l’aiuto di tutti, possiamo efficientare la loro struttura riducendone i costi di gestione, a beneficio dei tanti pazienti che trovano nella casa di Via di Natale un luogo confortevole e familiare in cui vivere il loro periodo di cura”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 aprile su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.