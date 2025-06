Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “A pochi passi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere il progetto “A pochi passi” di Arte e Libro ETS Società Cooperativa Sociale attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, e ha la finalità di creare un luogo dove l’autonomia e il lavoro siano accessibili anche per chi parte da condizioni di disabilità o svantaggio: una casa vicina al lavoro, un progetto di vita consapevole, un passo concreto verso l’emancipazione.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro il 31 agosto 2025. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/pochi-passi

Il progetto “A pochi passi” prenderà forma attraverso un percorso partecipato, fatto di incontri di ascolto e questionari, per raccogliere desideri, bisogni e aspettative delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità, in particolare sul tema dell’abitare. Attraverso il coinvolgimento di caregiver e reti sociali si costruirà un progetto di vita condivisa e autodeterminata, una casa accessibile, accogliente e vicina alla cooperativa che rispetti i bisogni assistenziali, ma favorisca anche l’autonomia e la responsabilità e sia una palestra preparatoria al futuro.

Sarà individuato un appartamento da affittare o “Rent-to-buy” da attrezzare secondo le esigenze speciali delle persone che lo abiteranno. Ogni persona sarà accompagnata nella definizione di un progetto individuale in un più ampio cammino di vita, valutando sostegni economici e assistenziali, con il supporto di educatori e servizi sociali, e attivando due percorsi sovrapponibili: un Co-housing residenziale, per chi è pronto a vivere in modo indipendente con i giusti supporti e la Palestra di autonomia, per sperimentare gradualmente la gestione della vita quotidiana.

Nel dettaglio, i fondi raccolti permetteranno di:

organizzare gli incontri iniziali di ascolto e partecipazione e progettare percorsi personalizzati e graduali di emancipazione attraverso la definizione di un più ampio progetto di vita;

e progettare attraverso la definizione di un più ampio progetto di vita; affittare un appartamento, coprendo costi di utenze, arredi e adeguamenti per rendere l’ambiente accessibile e funzionale, con l’integrazione di tecnologie assistive avanzate. Queste soluzioni includeranno sistemi domotici, ma anche strumenti innovativi per garantire un supporto continuo e soluzioni tecnologiche di monitoraggio per la sicurezza , come braccialetti o anelli con sensori in grado di rilevare cadute o anomalie nei parametri vitali. Questo garantirà un ulteriore livello di protezione e una gestione più efficace delle emergenze, creando un ambiente indipendente ma più sicuro e interattivo grazie ad assistenti vocali, interfacce intuitive e sistemi di connessione H24 con tutor di supporto;

Il progetto coinvolgerà i lavoratori della Cooperativa Arte e Libro, inclusi i destinatari di borse lavoro, con svantaggio o disabilità, giovani e adulti tra i 20 e i 55 anni: 60 persone (26 donne e 34 uomini) coinvolte nella fase iniziale; 5-10 persone che vivranno in co-housing; 5-10 persone che parteciperanno alla palestra di autonomia; famiglie e caregiver che potranno condividere un percorso verso un futuro più sereno e sostenibile per i propri cari.

“Realizzare questo progetto è un ulteriore e concreto passo di Arte e Libro per dare forma all’inclusione”, dichiara Katia Mignogna, Presidente di Arte e Libro ETS Società Cooperativa Sociale.

“Siamo convinti che l’inserimento sociale delle persone si basi sull’autodeterminazione e sull’indipendenza – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo – e il progetto di Arte e Libro ha esattamente la finalità di aiutare tante persone a raggiungere l’autonomia nel rispetto delle loro possibilità, attraverso un percorso guidato e con soluzioni di prossimità. Come banca di riferimento per la crescita sociale del territorio abbracciamo questo progetto e ringraziamo fin d’ora chi potrà contribuire con una donazione”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 31 agosto su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.