Intesa Sanpaolo sostiene il progetto ‘Facciamo Centro!”

Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sostenere il progetto “Facciamo Centro!” della Comunità San Martino al Campo attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto “Facciamo Centro” vuole creare un centro di aggregazione giovanile presso l’Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco di Trieste. Qui, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di partecipare ad attività laboratoriali e ludico-ricreative e creare nuove relazioni potendo contare su un’équipe professionale di 4 educatori adulti.

Il centro accoglierà soprattutto i giovani con vissuti familiari complessi e provenienti da situazioni di povertà affettiva, economica e culturale; potranno trascorrere il loro tempo in compagnia e trovare negli educatori ascolto e sostegno.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare:

· il lavoro dell’équipe educativa che sarà composta da 4 educatori professionali, di cui uno con il ruolo di responsabile, e da uno psicologo-psicoterapeuta con esperienza in campo adolescenziale che supervisionerà l’équipe;

· l’allestimento di una sala musica con strumenti musicali, mixer e PC;

· la realizzazione di attività sportive con preparatori formati: basket, tennis da tavolo, canoa, rugby e flag football;

· l’acquisto di attrezzature sportive quali palloni, reti, racchette e così via;

· la realizzazione di attività ricreative come teatro, film-making e molto altro ancora.

Il progetto prevede di coinvolgere ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 12 e i 18 anni che, per motivazioni diverse, non frequentano attività pomeridiane, hanno scarsi riferimenti familiari, hanno comportamenti a rischio di devianza e trascorrono molto tempo in strada. Attualmente ruotano attorno alla realtà dell’Oratorio Salesiano circa 100 adolescenti, italiani e stranieri.

Il progetto avrà inoltre una ricaduta sulle realtà educative e scolastiche presenti sul territorio con le quali si costituirà una rete per sostenere gli adolescenti in difficoltà e contrastare l’abbandono scolastico.

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con l’Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco, nella Parrocchia di San Giovanni Bosco, il Ciofs (Centro Italiano Opere Femminile Salesiane) e l’OMA (Oratorio Maria Ausiliatrice).

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

“Lavorare con i ragazzi e per i ragazzi, per noi, vuol dire investire sul futuro. Non possiamo e non dobbiamo lasciare indietro nessuno, soprattutto i più fragili. Con il progetto “Facciamo Centro” vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita e di attivazione delle proprie potenzialità”, ha dichiarato Elena Clon, Presidente della Comunità San Martino al Campo.

“Stiamo dedicando a Trieste una particolare attenzione per ridurre le disuguaglianze e creare spazi protetti per i giovani – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Facciamo Centro è il secondo progetto per i giovani che avviamo a Trieste in pochi mesi, dopo quello che ha creato una residenza per stranieri, e il nostro ringraziamento va anche a tutti i nostri clienti che, con sensibilità e generosità, hanno donato attraverso la piattaforma For Funding”.