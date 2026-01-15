Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di Biofarma group negli States

Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo internazionale di USPL Nutritionals LLC, azienda americana del Gruppo Biofarma, specializzata nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici e prodotti a base di probiotici che opera esclusivamente conto terzi.

L’operazione prevede un programma di factoring fino a 20 milioni di euro, finalizzato alla gestione del flusso di cassa ed all’ottimizzazione del capitale circolante sul mercato americano.

L’operazione è stata perfezionata dalla Direzione Regionale Veneto Est Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, e rientra nella strategia del Gruppo bancario volta a sostenere le eccellenze dei nostri territori e consentirà a Biofarma Group di proseguire il percorso di crescita e consolidamento sui mercati internazionali, accelerando il programma di internazionalizzazione, crescendo ulteriormente nel mercato USA.

Il Gruppo bancario guidato da Carlo Messina accompagna e interpreta le nuove strategie di crescita delle Pmi in questa fase di trasformazione globale favorendo gli investimenti delle imprese italiane nella ricerca e nella crescita all’estero, attraverso consulenza specializzata, strumenti finanziari e missioni per promuovere relazioni industriali e strategiche. Due le missioni organizzate dalla Banca dei Territori nella Silicon Valley in meno di 24 mesi, a cui hanno partecipato 7 realtà del Nordest tra startup e PMI.

Biofarma Group è un player globale con 9 siti produttivi che attraversano geograficamente i continenti di Europa, America e Asia per garantire un’offerta realmente globale della capacità produttiva. Con 443.3 milioni di euro di fatturato, oltre 1.500 dipendenti e 190 brevetti, il Gruppo si pone come punto di riferimento nel settore Health-Care sul mercato globale. Ogni stabilimento vanta competenze tecnologiche e produttive all’avanguardia, operando in modo sinergico con i propri partner per soddisfare in maniera customizzata tutte le esigenze. Il Gruppo opera oggi esclusivamente per conto terzi, una scelta che esprime una chiara strategia di elevata specializzazione. Biofarma Group affianca i propri partner lungo l’intera catena del valore, governando ogni fase del processo: dalla ricerca e sviluppo alla progettazione e industrializzazione, dalla produzione alla gestione degli aspetti regolatori, degli standard qualitativi e di certificazione, fino al packaging e alla logistica.

Andrea Esposito, CFO del Gruppo Biofarma: “Il supporto di una banca internazionale come Intesa Sanpaolo rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita del nostro Gruppo. L’estensione del programma di factoring agli Stati Uniti ci consente di ottimizzare la gestione del capitale circolante in un mercato strategico e in forte espansione per le nostre attività. Questa operazione rafforza ulteriormente la solidità finanziaria della nostra controllata americana, consentendoci di sostenere con maggiore efficacia i nostri partner, garantendo continuità operativa, investimenti mirati e un livello di servizio sempre più elevato.”

Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia: “Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane all’estero accompagnandole in un percorso di crescita strutturata che unisce internazionalizzazione, innovazione, sviluppo della ricerca e rafforzamento competitivo. Abbiamo affiancato Biofarma Group attraverso un modello integrato che combina supporto finanziario e competenze specialistiche l’accesso a nuovi mercati, anche favorendo la costruzione di partnership strategiche, che contribuiscono a rafforzare in modo duraturo la presenza la presenza di una multinazionale italiana negli USA.”